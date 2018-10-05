كيس من البلاستيك صديق للبيئة تبتكره شركة تشيكية فحظيت بتمويل أوروبي

للتعرف على كيفية عمل هذا المصرف، يشرح جاكوب ستاريك الذي هو مدير قسم شؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصرف "يونيكريديت"، ويقول إن برنامج تمويل الاستثمار الأوروبي يعتمد على نظام كفالات مصرفية. ويضيف "وهذا يسمح للمصارف تمويل الشركات الناشئة والبرامج المبتكرة. إيجابيته هو أن لهذه المؤسسات الشابة حقٌ بالحصول على أفضل الفوائد وبشكل عام سهولة نيلها لقروض مصرفية".

هذا البرنامج الأوروبي يدعم سبعَمئة ألف شركة صغيرة ومتوسطة عبر وسطاء ماليين كمصرف جاكوب ستاريك...

هذه الحلقة من "بيزنيس بلانيت" نعرضها من العاصمة التيشيكية براغ. هناك سنتكشف حلولاً أوروبية لتمويل رواد الاعمال عبر برنامج الاستثمار لأوروبا.

النتيجة ملموسة والمثال هنا في براغ

في براغ، عاصمة التشيك، ابتكرت سيدتان منتجاً فريداً من نوعه. إنه بديل عن الكيس البلاستيكي الذي نضع فيه مشترياتنا.

رائدتا الأعمال هانا فورتوفا وتيريزا دفوراكوفا أوجدتا هذه الاكياس البلاستيكية المصنوعة من نشاء الذرة وتتحلل في الطبيعة كما يمكن إعادةُ تدويرها.

"فروساك" هو اسم مؤسستهما، وتقول هانا عن المنتج المبتكر "إنه صناعة أوروبية. لقد صنع في جمهورية التشيك. لذا نحن سعيدتان لأنه يدعم الاقتصاد المحلي".

لإطلاق هذه الاكياس الصديقة للبيئة كان على هانا وتيريزا إيجاد ممول لهما. فتعرفتا على المصرف الذي يعمل فيه جاكوب. وتمكنتا من الحصول على كفالة مصرفية أوروبية مع قرض يوازي اربعَمئة ألف يورو.

وتؤكد هانا "حصلنا على قرض مصرفي، ساعدنا فعلياً على توسيع مؤسستنا وزيادة انتاجنا وتطوير نموذج جديد من الاكياس مناسبة للاستخدام في المتاجر الكبيرة".

فكرة رائعة تتوافق مع "استراتيجية البلاستيك" الاتحاد الأوروبي القائمة على استبدال جميع الاكياس البلاستيكية بأخرى يمكن إعادة تدويريها بحلول عام 2030.

وتضيف تيريزا "إنها فرصة لنا. على سلسلة المتاجر الكبيرة اليوم إيجاد حلول جديدة. وهذه الحلول يمكننا تقديمها لها".

مثال شركة هانا وتيريزا ليس الوحيد في التشيك. فالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت من البرنامج الأوروبي وعن ميزته قال جاكوب "ميزة البرنامج هي إمكانية تقليص المخاطر للنصف. مما سمح لنا تمويل أكثر من مئة مشروع بقيمة اجمالية تصل الى ثمانين مليون يورو".

سيرج وجاكوب

يعود زميلنا سيرج رومبي ليحاور جاكوب ستاريك، ويسأله عن شروط وكيفية "الحصول على مثل هذه الحلول في التمويل"؟

فيجيب جاكوب "يجب أن تكون صاحب مؤسسة متوسطة أو صغيرة، رقم أعمالها يصل لخمسين مليون يورو مع خمسمئة موظف كحد أقصى. ثُم، الاتصال بوسيطك المالي المحلي".

الاتحاد الأوروبي: الوصول للتمويل واستراتيجية البلاستيك

• الوصول للتمويل هو أكثر الأمور الحاحاً للعديد من المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة.

• الهدف من برنامج الاستثمار الأوروبي الذي أطلق عام 2014، هو تحريك 315 مليار يورو في استثمارات إضافية. وفي تموز/يوليو من العام 2018، وصل التمويل الى 335 مليار يورو في 28 دولة أوروبية.

• بفضل البرنامج، 700 ألف شركة صغيرة ومتوسطة استفادت من تحسين الوصول للتمويل

• استخدام أكياس البلاستيك في الاتحاد الأوروبي تقلص بشكل كبير بفضل القوانين التي تم تبنيها عام 2015. لكننها ما نزال نستخدم حوالى 100 مليار منها في العام.

• استراتيجية البلاستيك للعام 2018 تهدف لتقليص النفايات البلاستيكية عبر دعم إعادة التدوير والاستخدام ووقف رميها في البحر، وذلك عبر دعم الاستثمار والابتكار وتحفيز التغيير في جميع انحاء العالم.

• هذه الاستراتيجية تدعم استبدال المنتجات البلاستيكية المصنعة من مواد أحفوريه، بمنتجات مصنوعة من مواد أولية بديلة كالكتل الحيوية.