تعرف على مضيفة "الإماراتية" التي فازت بمكلة جمال أسكتلندا

فاجأت ملكة جمال اسكتلندا لينزي ماكليلاند، متابعيها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بإعلانها العمل ضمن طاقم شركة طيران الإمارات. مكررة نشر مقطع فيديو عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لـ"طيران الإمارات"، كشف فيه الأخير عن إضافة رحلة جديدة بين دبي والعاصمة الاسكتلندية "إدنبرة".

وظهرت ماكليلاند خلال المقطع وهي تحاول تعليم زملائها بعضاً من المصطلحات الإنجليزية باللهجة الاستكتلندية والتي تساعدهم أثناء مهامهم على الخط الاسكتلندي الجديد، مثل gaun yesel أي اختار بالعربية، scran طعام، lang may yer lum reek وتعني أتمنى لك الخير أو التوفيق، it wis hoachin كان يوماً مشغولاً، bairn وتعني طفل، bonnie جميل أو جميلة، وpieces ساندويتش.