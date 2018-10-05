علماء يحذرون من برنامج بيولوجي للجيش الأمريكي

حذر علماء من برنامج بيولوجي للجيش الأمريكي يهدف لنشر حشرات معدلة تعمل على تغيير الجينات لدى لنباتات من أجل جعلها أكثر قدرة على التكيّف، معتبرين أن هذا البرنامج من شأنه تحويل الحشرات إلى "فئة جديدة من الأسلحة البيولوجية".

وحسب وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (داربا)، وهي قسم تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن البرنامج هو محاولة لتعديل المحاصيل التي تنمو في الحقول باستخدام الفيروسات لنقل التغييرات الجينية للنباتات، وذلك بهدف حماية المحاصيل من تهديدات الجفاف والأمراض والإرهاب البيولوجي وغيرها من التهديدات الطبيعية.