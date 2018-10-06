ناشطون يتظاهرون في باريس وأثينا ضدّ استخدام فراء وجلد الحيوانات في صناعة الملابس
تجمع مئات الناشطين من دعاة الرفق بالحيوان في ساحة الجمهورية بباريس، يوم السبت، احتجاجًا على استخدام الفراء وجلد الحيوانات، داعين المستهلكين ومصممي الأزياء على تشجيع الملابس الخالية من تلك الخامات الحيوانية.
وبالتزامن نظم أيضا نحو 200 ناشط في مجال حقوق الحيوان مسيرة وسط العاصمة اليونانية أثينا، وحملوا لافتات ضدّ إساءة معاملة الحيوانات، فيما ارتدى العديد من المشاركين قمصانا سوداء مزينة كتب عليها شعارات مثل "مجهولون لدعم من لا صوت لهم" و"محاربة التفوق البشري".