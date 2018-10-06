عاجل

عاجل

الحيوانات لها حقوق

no comment

ناشطون يتظاهرون في باريس وأثينا ضدّ استخدام فراء وجلد الحيوانات في صناعة الملابس

تجمع مئات الناشطين من دعاة الرفق بالحيوان في ساحة الجمهورية بباريس، يوم السبت، احتجاجًا على استخدام الفراء وجلد الحيوانات، داعين المستهلكين ومصممي الأزياء على تشجيع الملابس الخالية من تلك الخامات الحيوانية.

وبالتزامن نظم أيضا نحو 200 ناشط في مجال حقوق الحيوان مسيرة وسط العاصمة اليونانية أثينا، وحملوا لافتات ضدّ إساءة معاملة الحيوانات، فيما ارتدى العديد من المشاركين قمصانا سوداء مزينة كتب عليها شعارات مثل "مجهولون لدعم من لا صوت لهم" و"محاربة التفوق البشري".

No Comment المزيد من