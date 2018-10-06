ألماني قتل شخصا برضاه وأكله يطالب بتخفيف الحكم.. والمحكمة ترفض

قضت محكمة بألمانيا يوم الجمعة بضرورة استمرار سجن مهندس ألماني قتل شخص برضاه ثم أكله في قضية صدمت البلاد حتى على الرغم من أنه قضى 15 عاما في السجن لإدانته بالقتل. ووافقت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت على قرار لمحكمة أدنى برفض طعن من آرمين مايفيس بتحويل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إلى حكم مع وقف التنفيذ.

وفي رواية أثارت رعب ألمانيا وجد مايفيس ضحيته بيرند-يورجين برانديس على الانترنت. وكان برانديس وهو مدير لتكنولوجيا الإعلام قد نشر إعلانا يطلب شخصا "لإنهاء حياته دون أن يترك أثرا".