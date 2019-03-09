محكمة ألمانيا تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب شطيرة زميله

حكمت محكمة ألمانية على رجل يبلغ من العمر 57 عاماً بالسجن مدى الحياة بتهمة الشروع في القتل، بعد أن رصدته كاميرا وهو يضع السم في غداء أحد الزملاء.

وكشفت الشرطة في حزيران (يونيو) الماضي أنه اعتقلت رجلاً يشتبه في محاولته قتل زميل له في الشركة التي يعملان بها في بلدة شلوس هولتي-ستوكنبروك.

ولم تذكر الشرطة اسم الشركة أو المشتبه به أو الضحية المزعومة، ولا تزال الدوافع غير معروفة.

وأضافت الشرطة حينها أن الضحية لاحظ شيئاً مريباً في الغداء وأبلغ الرؤساء والسلطات.

وأظهرت لقطات فيديو المشتبه به وهو يضع مادة تشبه المسحوق في طعام الضحية، وأظهرت الاختبارات أنها سم يمكن أن يتسبب في تلف شديد بأعضاء الجسم.

Reuters

للمزيد على يورونيوز:

المتحدث باسم محكمة بيليفيلد الجزئية قال إن القاضي الجنائي فيل جابلر، إن هناك ضحية "يعاني من متلازمة تعني... حالة غيبوبة".

وأثناء تفتيش شقة المشتبه به في وقت اعتقاله، عثرت الشرطة على مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والرصاص والكادميوم.

فيما قال محامي أحد الضحايا والمدعي المشترك في المحاكمة للصحفيين بعد صدور الحكم يوم الخميس 7 آذار (مارس) إن "الحكم بالسجن مدى الحياة في هذه القضية لا يزال قليلاً للغاية نظراً لما فعله المتهم".