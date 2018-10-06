شاهد: إدانة رجل بـ"الشروع في القتل" بعد دفع شخصين داخل مترو الأنفاق في لندن

أدين رجل في لندن بتنفيذ محاولتي "شروع بالقتل" داخل مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية، بعد أن أقدم على دفع شخصين باتجاه نفق سكة الحديد.
فقد أقدم بول كروسلي، البالغ من العمر 46 عاما، على دفع رجل مسنّ، في الـ91 من العمر، وإسقاطه في نفق سكة الحديد، عند محطة في شرق لندن. قبل أن يقوم بالفعل نفسه مع رجل آخر في محطة أخرى.
شرطة المرور البريطانية نشرت مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة داخل قطار الأنفاق للحادثتين، في الـ27 من نيسان/ أبريل الماضي.
الشريط المصور الأول أظهر الرجل المسنّ يمشي بمحاذاة نفق المترو، عندما اندفع كروسلي باتجاهه ودفعه بقوة متسببا بسقوطه في مجرى السكة الحديد. ما أسفر عن إصابة الضحية بكسور متعددة في منطقة الحوض وجرح كبير في الرأس.
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وأفادت الشرطة أن أحد المتواجدين في محطة المترو سحب الضحية، ما أدى إلى إصابته بحروق في اليد بسبب التيار الكهربائي الذي يمر في مسار السكة الحديدية.
وكان كروسلي قد حاول في وقت سابق من اليوم ذاته، دفع شاب في الـ23 من العمر، عندما كان قطار المترو على وشك الوصول إلى المحطة، لكن الضحية لحسن الحظ تمكن من الحفاظ على توازنه وعدم السقوط في النفق الذي تمر به السكة.
وقالت السلطات في بيان : "بفضل تعاون ركاب المحطة تم إلقاء القبض على كروسلي، واعتقاله من قبل ضباط شرطة المرور البريطانية في موقع الحادث"، وأضاف البيان أن كروسلي دافع عن نفسه بالقول "لم أنم بشكل جيد خلال الليل".
كبير المفتشين، دارن غوف قال : "كاميرات المراقبة في المكان قدّمت دليلا قاطعا من أجل إحضار كروسلي إلى العدالة. وقد سُعدت لأن هيئة المحلفين رأت أنه مذنب بتهمتي محاولة القتل".
ورغم أن المتهم نفى عن نفسه تهمة "الشروع بالقتل" لكن هيئة المحلفين في لندن قالت إنه "مذنب". على أن يصدر الحكم بحقه في وقت لاحق.