شاهد: شرطي أميركي ينقذ سيّدة من "حادث قاتل" في اللحظة الأخيرة

رصدت كاميرا مراقبة، كانت موضوعة على سيارة ضابط في شرطة "كولن كاونتري" الأميركية، لحظة إنقاذ شرطي لسيّدة من حادث سير محتّم.
ونشرت شرطة كولن كاونتري، التابعة لمدينة دالاس بولاية تكساس، لحظة عملية الإنقاذ على موقعها على الإنترنت، وقالت إن الحادث وقع في السابع من أيلول / سبتمبر الجاري.
وكانت سيارة ميغان هيريرا قد انزلقت عن الطريق، لتتوقف بالقرب من الأشجار، فما كان منها إلا أن اتصلت بالشرطة. وكان الضابط براندون بلير أول الحاضرين إلى المكان.
وبعد وصول بلير بثوان معدودة، وثقت الكاميرا لحظة انزلاق شاحنة نحو هيريرا التي كانت تدير ظهرها إلى الطريق، وإنقاذ بلير لها. وتشكرت هيريرا عبر شاشة إن بي سي 5 الضابط بلير قائلة "إنه السبب في وجودها هنا، والسبب في أنها لا تزال مع ولدَيْها".
وقالت الشرطة أيضاً إن سائق الشاحنة كان يقودها من دون رخصة قيادة ومن دون تأمين، ما قد يفسّر ما نراه في الفيديو من مطاردة سيارة شرطة أخرى له.
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