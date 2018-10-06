قامت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب اليوم السبت بزيارة منطقة الأهرامات بالجيزة خلال زيارتها لمصر وبصحبتها وزير الآثار خالد العناني، ووزيرة السياحة رانيا المشاط.
شاهد: ميلانيا ترامب تزور الأهرامات
شاهد: ميلانيا ترامب تزور الأهرامات
واستهلت ميلانيا زيارتها لمنطقة الأهرامات بزيارة تمثال "أبوالهول".
وكانت السيدة ترامب قد وصلت في وقت سابق اليوم إلى القاهرة في ختام جولتها الإفريقية التي شملت غانا ومالاوي وكينييا.
وقالت عقيلة الرئيس الأمريكي إن التعليقات السلبية المنسوبة لزوجها دونالد ترامب عن الدول الإفريقية لم تطرح خلال جولتها الإفريقية الحالية.
كما أشادت ميلانيا بالمرشح لرئاسة المحكمة العليا في الولايات المتحدة بريت كافانو الذي يواجه مزاعم بالاعتداء الجنسي وقالت إنها مسرورة من أن الفرصة سنحت له ولمن وجهت له الاتهام للإدلاء بما لديهما.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت تولي كافانو للمنصب. وينفي كافانو الاتهامات الموجهة إليه.
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