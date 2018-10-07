شاهد: القنصلية السعودية في اسطنبول تفتح أبوابها للصحفيين لنفي وجود خاشقجي داخلها

نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول صباح الأحد مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية.
وقال القنصل العام محمد العتيبي:"أود أن أؤكد أن المواطن جمال ليس في القنصلية أو في المملكة، القنصلية والسفارة تعملان على البحث عنه، ونحن قلقون حول اختفائه".
وفتحت القنصلية أبوابها يوم السبت في محاولة للتأكيد على عدم وجود الصحفي المختفي جمال خاشقجي فيها.
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وتجول طاقم عمل رويترز في مبنى القنصلية المكون من ستة طوابق، وفسح المجال للفريق بأن يفتحوا خزائن المطبخ والمكاتب، وغرفة الصلاة ودورات المياه، لإثبات بأن خاشقجي ليس موجود فيها.
وألمح إلى أن القنصلية مجهزة بكاميرات، إلا أنها لم تلتقط صورا، بالتالي لا يمكن أن تقدم صورا لدخول وخروج الكاتب، وأن القنصلية محاطة بعناصر الشرطة التركية، كما أن لها بابان، ومن الممكن أن يكون قد خرج من الباب الآخر.
وقال القنصل العام السعودي لرويترز يوم إن بلاده تساعد في البحث عن خاشقجي ونفى اختطافه.