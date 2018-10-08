قالت محطات تلفزيون تركية إن تركيا استدعت السفير السعودي للمرة الثانية على التوالي، أمس الأحد، لطلب توضيحات في قضية الصحافي السعودي جمال الخاشقجي.
وسائل إعلام تركية: تركيا تطلب السماح بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول
وسائل إعلام تركية: تركيا تطلب السماح بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول
وأضافت المصادر إن تركيا قدمت طلباً رسمياً من أجل السماح لها بتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول.
وكانت مصادر في الشرطة التركية قالت منذ أيام إن كاميرات المراقبة التي بحوزتها تظهر دخول الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، إلى مبنى القنصلية ولكنها لا تظهر خروجه.
في السياق، قال مسؤولون أتراك لوكالة رويترز للإعلام مطلع الأسبوع إنهم يعتقدون أن خاشقجي قتل داخل القنصلية في اسطنبول وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتابع القضية بنفسه.
وقال إردوغان إنه "لا تزال لدى تركيا توقعات إيجابية بشأن خاشقجي".
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