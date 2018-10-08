ما كنت تستطيع وما يمكنك شراؤه بدولار أمريكي واحد في إيران

إن كنت تخطط للسفر إلى إيران، فهذا هو الوقت المناسب لحجز تذاكرك، وشراء بعض الهدايا، مثل سجادة أو علبة من كافيار بحر قزوين.
أما سبب ذكر التوقيت، فلأن القوة الشرائية لديك، كمواطن من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، قد تضاعفت بشكل كبير خلال العقد الأخير، داخل إيران.
على سبيل المثال، الدولار الأمريكي الذي كان يساوي 904 تومان (العملة الإيرانية) قبل 12 عاما، فإنه يساوي 14 ألفا هذه الأيام.
هذا الانخفاض الكبير للعملة الإيرانية، يجعل الإيرانيين يفكرون طويلا قبل شراء علبة من الشاي المستورد، أو حتى طماطم طازجة.
ماذا باستطاعة المستهلك الإيراني أن يشتري؟
في ما يلي بعض الأمثلة على الآثار المترتبة على اقتصاد إيران بسبب العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القدرة الشرائية للإيرانيين على مدى الأعوام الـ12 الماضية.
وصوضح الجدول التالي تغير القدرة الشرائية للمواطن الإيراني لسلة غذائية، بحسب البنك المركزي في طهران:
ماذا تشتري بدولار أمريكي واحد؟
إن كان بالإمكان شراء 750 غراما من اللبن بدولار أمريكي واحد عام 2006، فإن المبلغ نفسه يمكنك من شراء كيلو غرامين ونصف هذه الأيام.
كما يوضح الجدول التالي أسعار بعض البضائع التي يمكن شراؤها بدولار واحد، والفرق في الأسعار بين عامي 2006 و2018:
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وأدى انهيار العملة الإيرانية إلى جعل البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي خاصة بعد فرض عقوبات أمريكية على الدولة التي تعتمد على اقتصاد يقوم على النفط.