دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الحكومة السعودية، ليل الإثنين - الثلاثاء، إلى دعم إجراء "تحقيق شامل" بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتحلي بالشفافية بشأن نتائج هذا التحقيق.
الخارجية الأميركية تدعو السعودية إلى إجراء "تحقيق شامل" في قضية خاشقجي
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الخارجية الأميركية تدعو السعودية إلى إجراء "تحقيق شامل" في قضية خاشقجي
@ Copyright :REUTERS/Brendan McDermid
وأثار اختفاء خاشقجي، وهو رئيس تحرير بارز سابق في السعودية، قلقاً عالمياً خصوصاً بعد أن ذكرت مصادر تركية في مطلع الأسبوع أن السلطات تعتقد بأنه قتل داخل القنصلية.
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