استعداد على المستوى الزراعي والصناعي والتجاري في كندا ليوم تشريع الحشيش

تستعد كندا ليوم السابع عشر من تشرين الأول / أكتوبر الحالي، حيث ستصبح تجارة القنب الهندي / الماريجوانا قانونية في البلاد بعد مصادقة البرلمان على مشروع بهذا الشأن.
ومن المتوقع أن يفتتح نحو مئة مستوصف وصيدلية أبوابها في التاريخ المذكور أعلاه. وتقوم بعض المستوصفات غير الشرعية التي تعمل في هذا المجال بإغلاق أبوابها من أجل التقدم بطلب رخصة جديدة وإعادة الافتتاح بطريقة قانونية.
وبعكس الولايات المتحدة حيث تعتبر تجارة الحشيش غير شرعية على الصعيد الفدرالي، فإن قطاع الماريجوانا الكندي، بشقيه الصناعي والتجاري، تم تأطيره في داخل النظام المصرفي.
وسيتفيد هذا القطاع من خدمات البريد كذلك، ما سيسمح للناس بشراء الماريجوانا عبر الإنترنت.
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زراعياً، يمنع القانون الجديد استخدام المبيدات الزراعية في الحقول، أمّا اجتماعياً فيظهر بعض الكنديين قناعة بالقوانين الجديدة.
ويقول كريس كلاي وهو مدير في أحد المستوصفات "أنا سعيد. الناس لن يتم اعتقالهم بعد اليوم لأنهم يحملون في جيوبهم كمية صغيرة من القنب الهندي".
حتى رئيس الوزراء الكندي لم يخفِ سعادته بالتشريع الجديد ورأى فيه خطوة ستمنع انتشار المخدرات بين "أيادي الأطفال". وقال ترودو "قريباً سنملك منظومة كاملة تبعد القنب عن أيادي الأطفال وتبقي الأرباح بعيدة من أوساط الجريمة المنظمة".