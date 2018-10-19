شاهد: الكنديون يدخنون "الماريجوانا" في الشوارع والمعروض لا يسد الطلب!

طوابير طويلة من محبي الماريجوانا أمام أبواب المتاجر في كندا، بعد أن شرعت تعاطيه يوم الأربعاء الماضي.

الكثير من هؤلاء عادوا خائبين إلى بيوتهم، بعد أن نفذت البضائع أو صعب عليهم الدخول والشراء لطول مدة الانتظار وإغلاق المتاجر.