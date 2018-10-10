أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (إن.إتش.سي)، أن الإعصار "مايكل" اكتسب المزيد من القوة، وتحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة من أصل خمسة، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومتراً في الساعة (193 كيلومتراً في الساعة) مع اقترابها من ساحل فلوريدا.
شاهد: كارثة "مايكل" في ازدياد وعينها على فلوريدا
شاهد: كارثة "مايكل" في ازدياد وعينها على فلوريدا
وقد تم حث نصف مليون من السكان بشدة، على إخلاء منازلهم أو البحث عن أرض أعلى بعيداً عن المناطق الساحلية على طول مناطق فلوريدارا بانهاندل وبيغ بيند البالغ طولها 322 كيلومتراً.
وأشار المركز إلى أن الإعصار يبعد حالياً 435 كيلومتراً من السواحل الأميركية، ويتحرك باتجاهها بسرعة 19 كيلومتراً في الساعة.
ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة يوم الأربعاء. وأعلنت ألاباما وفلوريدا وجورجيا حالات الطوارئ في جميع أو أجزاء من الولايات.
وأضاف المركز الذي يتخذ من ميامي مقراً له أنه "من المتوقع أن تشهد المناطق على طول شمال شرق ساحل الخليج، ارتفاعاً خطيراً في الأمواج نتيجة العاصفة، ورياحاً قوية وأمطاراً غزيرة.
للمزيد على يورونيوز:
إعصار "ترامي" يقترب من اليابان ويتّجه نحو الجزيرة الرئيسية
ارتفاع منسوب المياه في ساوث كارولاينا والسلطات تحث السكان على المغادرة
وفاة 4 أشخاص بسبب الفيضانات في إيران
وكان إعصار مايكل ضرب الطرف الغربي لكوبا بالرياح العاتية والأمواج والفيضانات الغزيرة.
ولم تكن سوى عاصفة من الفئة الأولى آنذاك.
خلال نهاية الأسبوع، تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة في أمريكا الوسطى بسبب الإعصار والفيضانات، مع تشكل العاصفة قبالة سواحل شمال هندوراس.
وأعلنت ولاية ألاباما حالة الطوارئ على مستوى الولاية قبل الإعصار، إلى جانب مناطق جنوب جورجيا وآخرى في ولاية فلوريدا.
وبعد ضرب فلوريدا، من المتوقع أن يتحرك الإعصار صعوداً إلى الساحل الشرقي من خلال كاروليناس، الذي لا يزال يتعافى من إعصار فلورنس الشهر الفائت.