نشرت صحيفة هآرتس خبرا عن لقاء جمع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة يوسف العتيبة، والسفير الإسرائيلي رون ديرمي، على الطاولة ذاتها الأربعاء، خلال خلال العشاء السنوي للمركز اليهودي لشؤون الأمن القومي، في العاصمة واشنطن، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
هآرتس تنشر صورة لسفير عربي على طاولة عشاء واحدة مع السفير الإسرائيلي
هآرتس تنشر صورة لسفير عربي على طاولة عشاء واحدة مع السفير الإسرائيلي
الصحيفة نشرت أيضا صورة للسفيرين يجلسان جنبا إلى جنب، الأمر الذي اعتبرته نادرا، لجهة "جلوس مسؤول عربي بجانب مسؤول إسرائيلي، بشكل علني، دون أن يكون بين البلدين علاقات رسمية".
كما تنقل الصحيفة أن السفير المصري في واشنطن، ياسر رضا، شارك السفيرين الإماراتي والإسرائيلي، نفس الطاولة.
"حميمية وصداقة.."
ولطالما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تقارب كبير بين العرب والإسرائيليين، لا سيما في حديثه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار نتنياهو، آنذاك، إلى أن هناك "تأثير إيجابي وحيد" للاتفاق النووي الإيراني، وهو "جعل إسرائيل والعديد من الدول العربية تقترب أكثر من أي وقت مضى، مع حميمية وصداقة لم أرها في حياتي".
عداء لإيران
ويعتبر العتيبة وديرمر من أبرز السفراء في العاصمة واشنطن، لا سيما بعد وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، بحسب الصحيفة.
كما تشير الصحيفة إلى وجود علاقات قوية بين السفيرين من جهة، وجاريد كوشنر، مستشار وصهر ترامب، ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، من جهة أخرى.
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كما تقول الصحيفة إن العتيبة تشارك طاولة عشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، في آذار/مارس الماضي.