أردوغان: لا يمكن أن تلزم تركيا الصمت حيال اختفاء خاشقجي

نقلت صحيفة حريت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الخميس إن تركيا لا يمكنها أن تلزم الصمت في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مضيفا أنها تحقق في كل جوانب القضية.

ودخل خاشقجي القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول للحصول على أوراق تتعلق بزواجه المقبل. ويقول مسؤولون سعوديون إنه غادر بعد وقت قصير لكن مسؤولين أتراكا وخطيبته التي كانت تنتظره بالخارج أكدوا أنه لم يغادر المبنى.