جزيرة فرنسية تخسر معركتها لمنع "ماكدونالدز" من افتتاح مطعم على أراضيها

خسرت جزيرة فرنسية سياحية معركتها لمنع شركة "ماكدونالدز" بإفتتاح متاجر على أرضها، إذ صدر حكم قضائي يسمح لعملاق الوجبات السريعة الأمريكي بالحصول على ترخيص بناء.
وأمرت محكمة الاستئناف في مدينة بوردو (غرب) بلدة (دولوس-دوليرون)، على جزيرة (أولريون) الأطلسية ذات الشعبية العالية، السماح لسلسلة الوجبات السريعة بالبدء في بناء مطعم هناك.
300 يورو يوميا
وقال عمدة البلدة غريغوري جاندر، إنه قد يستأنف الحكم وإن كان الأمر مستبعدا.
ولطالما بذل العمدة جهودا كبيرة لمنع ماكدونالد من افتتاح مطعم على الجزيرة الصديقة للبيئة.
وكانت محكمة محلية قد أمرت البلدة، قبل عام، بمنح المطعم رخصة بناء، وإذا لم تفعل ذلك يتوجب عليها دفع 300 يورو كل يوم، وتم اقتطاعها بالفعل.
"ماكدولوس"
وأيدت محكمة بوردو هذا الحكم، وهو ما يعني أنه يتوجب على دولوس-دوليرون أن تدفع ما مجموعه 105 آلاف يورو، مع 300 يورو إضافية لكل يوم إلى حين صدور تصريح البناء.
وفي وقت سابق من هذا العام، افتتح العمدة منطقة غذائية مستدامة، أطلق عليها اسم "ماكدولوس"، كجزء من معركته للحفاظ على الجزيرة خالية من ماكدونالدز.
ومن أجل ذلك، حوّل جاندر، إلى جانب 200 متطوع، مزرعة قديمة إلى منطقة غذائية أطلقوا عليها اسم "ماكدولوس"، والتي تجمع بين اسم عملاق الوجبات السريعة واسم المدينة.
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بالمقابل، لم يكن الجميع في دولوس سعداء بشأن حظر الجزيرة لمطعم الوجبات السريعة، إذ تظاهر عدد من السكات عام 2015، ونادوا بحقهم في الحصول على "هامبرغر وبطاطا مقلية".