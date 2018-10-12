قالت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما الخميس في تصريحات مثيرة لشبكة إن بي سي الأمريكية إن الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن أصبح "شريكها في الجريمة".
ميشيل أوباما عن بوش: "هو صديقي في الجريمة وأنا احبه حتى الموت"
ميشيل أوباما عن بوش: "هو صديقي في الجريمة وأنا احبه حتى الموت"
ميشيل أوباما التي كانت ضيفة برنامج "توداي شو" قالت "الرئيس بوش وأنا زملاء مقاعد الى الأبد بسبب البروتوكول .. هكذا نجلس خلال كل المناسبات الرسمية، لذلك فهو شريكي في الجريمة خلال التجمعات الرسمية التي تجمع أهم المسؤولين."
وأضافت أوباما بعفوية "انا أحبه حتى الموت، إنه رجل رائع وطريف". الصداقة بين ميشل وجورج بوش الإبن، صداقة غريبة لأنها تجمع ما بين شخصين، تختلف توجهاتهما الحزبية والسياسية بما أنهما من الحزبين السياسيين المتنافسين في البلاد.
فحين كان باراك أوباما سيناتورا، غالبا ما كان يجد نفسه في المعارضة السياسية لجورج بوش الإبن الذي كان يرأس الجلسة.
وبالنسبة للعديد من الناس، تبدو صداقة ميشيل بجورج بوش غريبة بعض الشيء. لكن السيدة الأولى السابقة لا ترى أي عقبات أمام هذه الصداقة وتؤكد "إن الحزب لا يفصل بيننا وحتى لا اللون ولا الجنس".
صداقة ميشيل أوباما ببوش أثارت الإنتباه خلال مراسم جنازة السيناتور الجمهوري جون ماكين، حيث كانت ميشيل تجلس بجانب جورج بوش في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور اللحظة التي قدم فيها بوش لزوجته لورا قطعة من الشكولاتة وطلبت ميشيل بوش قطعة لها. بالإضافة إلى الصور التي إلتقطت لميشيل وجورج بوش الإبن والتي كانت تعتبر عن علاقة صداقة بينهما.