قالت هيئة الإنقاذ البحري إن ثلاثة مهاجرين غرقوا فيما تم إنقاذ 354 مهاجراً من قوارب صغيرة في المياه الإقليمية الإسبانية يوم الجمعة.
غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ 354 قبالة السواحل الإسبانية
غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ 354 قبالة السواحل الإسبانية
ولم تعرف بعد جنسيات القتلى والمنتشلين.
وأصبحت إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين الذين يفرون من أفريقيا سعياً لحياة أفضل في أوروبا. وزاد عدد الوافدين لإسبانيا مقارنة بمن يصلون لإيطاليا واليونان مع رفض الحكومة الشعبوية في روما استقبال سفن الإنقاذ.
وقال متحدث إن خفر السواحل الإسباني عثر على الجثث الثلاث وأنقذ 35 شخصاً من قارب كان قد أوشك على الغرق في بحر البوران في غرب البحر المتوسط بعد أن رصدت طائرة إنقاذ القارب.
وبحلول بعد ظهر الجمعة تم إنقاذ 354 شخصاً في المجمل من تسعة قوارب في المياه الإقليمية الإسبانية.
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ورغم تراجع أعداد المهاجرين الذين يصلون أوروبا بشكل عام، شهد عدد الوافدين إلى إسبانيا ارتفاعاً حاداً هذا العام.
وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن 35218 مهاجراً وصلوا البلاد عبر البحر هذا العام حتى نهاية سبتمبر أيلول. ويمثل هذا العدد ثلاثة أمثال نظيره من ذات الفترة من العام الماضي.