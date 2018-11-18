رحلة لجوء جزائريين تتحول إلى مأساة.. غرق اثنين وثمانية مفقودين

تحولت الرحلة على متن قارب صغير لمجموعة من المهاجرين من ميناء عنابة الجزائري إلى سردينيا إلى مأساة.
حيث مات مهاجرين جزائريين اثنين، كما فقد ثمانية آخرين، بعدما غرق قاربهم قبل وصوله بساحل سردينيا بوقت قصير، كما تم إنقاذ ثلاثة مهاجرين آخرين، وانتشال جثامين شابين في البحر.
حادثة الغرق حصلت يوم الجمعة قبالة جزيرة تورو بالقرب من سانت انتيوكو على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سردينيا.
وكان القارب قد تعرض لأعطال وضرر قبل وقت قصير من الوصول إلى اليابسة، بحسب ما أفاد به الناجين الثلاثة، حيث غرق بعضهم اثناء السباحة في محاولة للوصول إلى البر، بينما بقي آخرون على ظهر الزورق.
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وعُثر على جثة أحد المتوفين فجر السبت، على بعد حوالي أربعة أميال غرب الجزيرة، وليس بعيدا عن المكان الذي وجد فيه القارب، كم تم العثور على الجثة الثانية.
وجاري البحث عن المفقودين من قبل خفر السواحل.