هل يفرج إردوغان عن القس الأمريكي المحتجز مقابل صفقة سرية مع ترامب؟

عبرت الإدارة الأمريكية عن أملها في إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا خلال جلسة قضائية تنعقد اليوم الجمعة، لكن وزارة الخارجية قالت إنها ليست على علم بأي اتفاق مع الحكومة التركية لإطلاق سراحه.

وكانت محطة (إن.بي.سي نيوز) قالت يوم الخميس إن الولايات المتحدة وتركيا، توصلتا لاتفاق يتم بموجبه إسقاط بعض التهم عن برانسون، على أن يطلق سراحه خلال الجلسة أو بعدها بقليل.