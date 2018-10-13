تيري هنري رسميا على رأس نادي موناكو لكرة القدم

أعلن نادي فريق موناكو لكرة القدم الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أن الفرنسي تييري هنري سيكون المدرب الجديد للفريق خلفًا للبرتغالي ليوناردو غارديم، الذي أستبعد من منصبه بسبب سوء النتائج خلال الموسم الجديد، بعد تحقيقه لفوز واحد من مجموع 12 مباراة رسمية.
وكان البرتغالي قد قضى أربعة مواسم كاملة مع موناكو، فاز خلالها بلقب البطولة الفرنسية، كما تأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري الأبطال الأوروبية في 2017.
وأكد فريق موناكو أن أفضل هداف ضمن منتخب الديوك (51 هدفا و123 مشاركة) والفائز معه بكأس العالم في 1998 ونجم فريق أرسنال الإنجليزي سابقا والفائز بكأس أمم أوروبا في 2000 أمضى على عقد يربطه بالنادي حتى شهر يونيو/حزيران 2021.
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وسبق لأفضل مهاجم ضمن المنتخب الفرنسي اللعب لحساب كل من يوفنتوس الأيطالي، حيث شارك معه في 12 مباراة فقط سجل خلالها 3 أهداف، بعدها خاض تجربة بنادي برشلونة الإسباني في 2007 وحقق معه بطولة دوري أبطال أوروبا، ثم انتقل بعد ذلك لنادي نيويورك ريد بولز الأمريكي قبل أن يعتزل عالم الكرة المستديرة كلاعب.
للإشارة، تيري هنري كان بدأ مشواره الكروي مع موناكو حيث تقمص ألوان النادي بداية عام 1996، ويعمل حالياً يعمل كمساعد للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي يترأس العارضة الفنية للمنتخب البلجيكي الذي أحرز المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، كأفضل انجار للفريق في تاريخ مشاركاته..