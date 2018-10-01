أكواريوس جديد يبحر في المتوسط .. يخت فاخر وليس سفينة إنقاذ مهاجرين

أكواريوس ... تردد هذا الاسم كثيراً مؤخراً مع اندلاع أزمة سفينة أوكواريوس التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط والتي وصفها المعادون للهجرة في أوروبا بـ"تاكسي الهجرة غير الشرعية" ... ولكن مع إغلاق صفحة أكواريوس الخيرية تلك ولو مؤقتاً بعد سحب ترخيصها من قبل بنما، يبدو أن أكواريوس أخرى تتصدر المشهد حالياً.

فقد قام الملياردير الأمريكي ستيف وين بالإبحار بيخته الضخم الجديد "أكواريوس"، والذي تبلغ قيمته 215 مليون دولار، إلى مونت كارلو هذا الأسبوع، للمشاركة بمعرض موناكو لليخوت حيث يتجمع أثرياء العالم ليعرضون يخوتهم بضيافة الأمير ألبرت.