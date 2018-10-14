هاجم النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا مواطنه ليونيل ميسي قائلا إن مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ليس قائدا في الملعب ولا يجب اعتباره الأبرز في العالم. وقال مارادونا، الذي يعتبر إلى جانب البرازيلي بيليه أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، إن ميسي يظهر مع برشلونة بشكل مختلف تماما عن الأداء الذي يظهر به مع المنتخب الوطني.
مارادونا يفتح النار على ميسي ويؤكد أنه ليس "قائدا" للأرجنتين
مارادونا يفتح النار على ميسي ويؤكد أنه ليس "قائدا" للأرجنتين
وأضاف مارادونا في مقابلة مع شبكة فوكس سبورتس "لا يجب تقديس ميسي بعد الآن. إنه ميسي عندما يلعب لبرشلونة. ميسي يكون ميسي الذي نعرفه عندما يرتدي هذا القميص ويكون ميسي آخر عندما يلعب للأرجنتين".
كما تابع بقوله "إنه لاعب عظيم لكنه ليس قائدا. من غير المجدي أن تحاول أن تصنع قائدا من رجل يذهب للمرحاض 20 مرة قبل المباراة".
ويشير مارادونا في ذلك إلى حالة التوتر الشديدة التي تصيب ميسي قبل المباريات وهو ما يدفعه للتقيؤ قبل بعض المباريات المهمة. ودعاه للخضوع إلى راحة، بقوله "لم أتصل به حتى الآن لكن يجب أن تقول إن هناك أمرا مستحيلا. يجب أن نخفف عنه الضغط".
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وحصد ميسي البالغ من العمر 31 عاما كافة الألقاب الممكنة مع برشلونة ونال جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات. لكنه يعاني لتقديم نفس الأداء المميز عندما يرتدي قميص الأرجنتين.
وكان ميسي في الجانب المهزوم في كافة المباريات النهائية الأربع التي خاضها مع الأرجنتين، منها ثلاثة في كأس كوبا أمريكا وواحدة في كأس العالم 2014، كما لم يسجل في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم وذلك خلال أربع مشاركات.
وعقب بطولة محبطة أخرى في روسيا هذا العام، فشلت فيها الأرجنتين في تجاوز دور 16، اختار ميسي الحصول على راحة من اللعب على الصعيد الدولي.