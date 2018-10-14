السلطات الروسية تطلق سراح المعارض أليكسي نافالني

أطلقت السلطات الروسية سراح الزعيم المعارض أليكسي نافالني الأحد بعد أن قضى 20 يوما في السجن بتهمة تنظيم احتجاج غير قانوني الشهر الماضي. وتم اعتقال نافالني في الـ 24 سبتمبر/ أيلول المانصرم عندما أنهى احتجازه السابق الذي استمر لمدة 30 يوما بسبب التخطيط لمظاهرة غير مصرح بها في يناير /كانون الثاني 2018 و انتهاك قوانين روسيا الصارمة التي تحظر تنظيم أنشطة عامة من دون الحصول على ترخيص من سلطات المدينة.
ولطالما انتقد نافالني إصلاح قانون التقاعد الذي تسبب بغضب شعبي كبير في روسيا وتراجع نسبة التأييد للرئيس فلاديمير بوتين. ويركز هذا المعارض في خطابه على مكافحة الفساد ويلقى شعبية بشكل خاص لدى الشباب الذين يتابعون قنواته الالكترونية ومدوناته.