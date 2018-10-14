غداة توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السعودية ستلقى عقابا شديدا إذا قبل قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في اسطنبول، نقلت وكالة وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول سعودي قوله إن بلادد ترفض الضغوط السياسية وترديد ما وصفها بالاتهامات الزائفة. وأضاف المسؤول أن الرياض تؤكد رفضها التام لأي تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية متوعدا بأنه إذا تلقت المملكة أي إجراء فإنها سوف ترد عليه بإجراء أكبر مشيرا إلى دور الاقتصادي السعودي "المؤثر والحيوي" في الاقتصاد العالمي في إشارة إلى كون السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.
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الرياض تهدد بالرد على أية عقوبات اقتصادية تستهدفها وتصف الاتهامات بالزائفة (مسؤول سعودي)
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الرياض تهدد بالرد على أية عقوبات اقتصادية تستهدفها وتصف الاتهامات بالزائفة (مسؤول سعودي)