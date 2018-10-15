واصل المئات من سكان هندوراس مسيرهم باتجاه الحدود مع الجارة غواتيمالا، أملا في الوصول إلى الولايات المتحدة من أجل حياة أفضل هناك.
جحافل من سكان هندوراس يفرون من بلادهم بسبب الفقر والعنف
جحافل من سكان هندوراس يفرون من بلادهم بسبب الفقر والعنف
وانطلق الناس من الرجال والنساء والأطفال سيرا من مدينة سانتا روزا دي كوبان التي تبعد ساعات عدة عن غواتيمالا على متن الحافلة.
وبدأت حركة الهجرة يزيد حجمها بشكل تلقائي يوم الجمعة، عندما ذكرت وسائل إعلام محلية أن حوالي 160 مهاجرا وافقوا على الانطلاق معا من سان بيدرو سولا، بحثا عن مكان أكثر أمانا.
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وقد نظم المنخرطون في حركة الهجرة هذه أنفسهم عبر رسائل تطبيق واتساب، وقد تجاوز عدد المجموعة إلى غاية يوم السبت ألف شخص.
ورأى البعض من سكان هندوراس، ممكن كانوا يفكرون في مغادرة البلاد، الفرصة في الذهاب مدعوما بشبكة واسعة من الناس، فحملوا الضروريات من زادهم وهرعوا للانضمام إلى قافلة المهاجرين.
وتعد التوقعات الاقتصادية السيئة السبب الرئيسي الذي يدفع بسكان هندوراس إلى مغادرة بلادهم، البالغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين ونصف المليون نسمة، فيما تعد اعمال العنف السبب الثاني للهجرة، وفق مركز دراسات الهجرة.
وتتوقع لجنة الأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية والكراييبي نسبة نمو تقدر بنحو 3.9% في هندوراس هذا العام، في ظل نسبة بطالة تبلغ 6.7%.