فتحت السلطات المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا رسميا أمام المدنيين وحركة التجارة الاثنين بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أعوام. وقال مسؤول على الجانب الأردني من الحدود في جابر أن معبر نصيب الحدودي فُتح في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) لكن لم تكن هناك حركة مرور حتى الآن. وأمكن رؤية مدني وهو ينتظر العبور.
إعادة فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن بعد 3 سنوات على إغلاقه
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إعادة فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن بعد 3 سنوات على إغلاقه
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وذكرت وكالة بترا الأردنية الرسمية للأنباء في وقت مبكر الاثنين أن الأردن وسوريا اتفقا على فتح الحدود أمام الجميع رغم تصريحات سابقة جاء فيها أنه لن يسمح بعودة حركة المرور الطبيعية إلا في موعد لاحق.
وقال عماد الريالات مدير معبر جابر لرويترز "جاهزون بجهوزية تامة لاستقبال المسافرين وحركة نقل البضائع. نتوقع أن تكون حركة بطيئة الآن في البداية لكن في الأيام القادمة رح يصير حركة مسافرين أكبر وتعود طبيعية".
واستعادت الحكومة السورية المنطقة حول معبر نصيب الحدودي مع الأردن في يوليو تموز خلال هجوم مدعوم من روسيا لطرد مقاتلي المعارضة من معقلها في جنوب غرب سوريا.
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