اندلعت اشتباكات عنيفة في سانتياغو في أعقاب مسيرة سلمية نظمها الآلاف لدعم أكبر مجموعة من السكان الأصليين في تشيلي. وتعد هذه المظاهرة جزء من مقاومة مابوتشي التي تطالب بإستعادة أراضي أجدادهم، بالإضافة إلى مطالب اخرى.
اشتباكات عنيفة بين مجموعة مابوتشي والشرطة في تشيلي في يوم كولومبوس
اشتباكات عنيفة بين مجموعة مابوتشي والشرطة في تشيلي في يوم كولومبوس
وتزامنت المظاهرة مع الاحتفال بيوم كولومبوس في أمريكا اللاتينية، الذي يخلد ذكرى اكتشاف قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لأول مرة من طرف كريستوفر كولمبوس في 12 اكتوبر/ تشرين الأول 1492.
وقبل الإشتباكات سار المتظاهرون في شوارع العاصمة التشيلية وهم يرتدون الملابس التقليدية الأصلية وسط الموسيقى والرقصات التقليدية. ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتبت عليها رسائل مقاومة.
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وتعيش معظم مجموعة مابوتشي في سلام بوسط وجنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين، وقامت فصيلة راديكالية منهم في الماضي بإحراق الكنائس وشاحنات الأخشاب في إطار حملة مطالبة بالعودة إلى أراضيهم التي يقولون إنها ملك لهم. كما اتُهمت الشرطة بارتكاب انتهاكات عنيفة ضد أكبر مجموعة من السكان الأصليين في تشيلي.
وقاوم المابوتشي التوسع الإسباني لمدة 300 سنة، حتى هزمتهم في أواخر القرن التاسع عشر والتي دفعت بهم إلى الإستقرار في منطقة أروكانيا، جنوب نهر بيو بيو. ثم شجعت الحكومة التشيلية المهاجرين الأوروبيين على استعمار المنطقة.