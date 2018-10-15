اختفاء خاشقجي.. تراجع الريال السعودي أمام الدولار بالسوق الفورية وصعود أسعار النفط

بلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7514 للدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة يوم الاثنين وهو أضعف مستوى له منذ يونيو حزيران 2017.

يربط البنك المركزي السعودي العملة عند 3.75 ريال للدولار وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق بين 3.7498 إلى 3.7503.

تعرضت الأسواق المالية السعودية لضغوط في الأيام القليلة الماضية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قد قُتل في قنصلية المملكة باسطنبول.

وهوت البورصة 3.5 بالمئة أمس الأحد.

ورغم أن حركة الريال غير مألوفة فإنها أقل من موجات عدم استقرار سابقة شهدتها السنوات الأخيرة مثلما حدث في نوفمبر تشرين الثاني 2015 حين هوت أسعار النفط لتنزل العملة السعودية إلى 3.7598 ريال مقابل الدولار.

وأظهرت التعاملات الآجلة في أسواق العملة، التي تستخدمها البنوك للتحوط من التحركات المحتملة لسعر الصرف في المستقبل، ضغوطا متوسطة على الريال في وقت مبكر اليوم.

وارتفع الدولار 74 نقطة مقابل الريال وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر من 54 نقطة يوم الجمعة. وفي 2016 ارتفع فوق الألف نقطة لفترة وجيزة.

النفط

وصعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد يوم الاثنين، مع تزايد التوترات بشأن اختفاء خاشقجي مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

كما تلقت أسواق النفط دعما في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر أيلول للمرة الأولى منذ ست سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأمريكية على طهران في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار أو 1.26 في المئة إلى 81.44 دولار للبرميل وبذلك يكون في طريقه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا أو 1.12 في المئة إلى 72.14 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب يوم الجمعة بعد خسائر فادحة يومي الأربعاء والخميس.

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وكتب وانغ شياو رئيس بحوث النفط في جوتاي جونان فيوتشرز في مذكرة بحثية "عبر السوق مرة أخرى عن قلقه من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تبادل التصريحات الأمريكية والسعودية بشأن اختفاء الصحفي السعودي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار".

وتتعرض السعودية لضغوط منذ اختفاء خاشقجي وهو منتقد بارز للرياض اختفى في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي قوله إن المملكة سترد على أي عقوبات اقتصادية بشأن القضية.