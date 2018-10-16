إردوغان: هناك مواد داخل القنصلية السعودية جرى طلاؤها

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن بعض المواد جرى طلاؤها في القنصلية السعودية حيث اختفى الصحفي جمال خاشقجي قبل أسبوعين.
وقال إردوغان للصحفيين، بعد دخول الشرطة التركية القنصلية لأول مرة وتفتيش المقر لمدة تسع ساعات، إنهم كانوا يبحثون احتمال وجود مواد سامة.
وقال مسؤولون أتراك إن السلطات لديها تسجيلا صوتيا يشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية وإنها أطلعت بلدانا بينها السعودية والولايات المتحدة على الأدلة. وتنفي السعودية ضلوعها في اختفاء خاشقجي.
وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة "آمل أن نتوصل لنتائج تمنحنا رأيا معقولا في أقرب وقت ممكن لأن التحقيق يبحث في الكثير من الأمور مثل احتمال وجود مواد سامة وأنه جرى طمس هذه المواد بطلائها".
الشرطة التركية ستفتش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن المحققين يعتزمون توسيع نطاق التفتيش يوم الثلاثاء ليشمل منزل القنصل السعودي.
وبثت قنوات تلفزيونية تركية في وقت سابق مقطعا مصورا يظهر سيارة كبيرة تغادر القنصلية بعد ساعتين من اختفاء خاشقجي وتتوقف عند منزل القنصل.
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