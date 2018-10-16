غادر الفريق التابع للشرطة التركية الذي يحقق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أسبوعين أكثر مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول بعدما قضى تسع ساعات داخلها.
شاهد: الشرطة التركية تغادر القنصلية السعودية في اسطنبول
شاهد: الشرطة التركية تغادر القنصلية السعودية في اسطنبول
فريق التحقيق الذي يضم نحو عشرة أشخاص غادر القنصلية بعد استكمال تفتيش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.
الفريق السعودي
كما غادر فريق التحقيق بدوره مقر القنصلية في ساعة مبكرة من صباح هذا الثلاثاء.
واختفى خاشقجي كاتب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست بعد دخول القنصلية لاستخراج وثائق زواج. ويقول مسؤولون أتراك إنهم يعتقدون أنه قُتل هناك وجرى نقل جثته.
وقال الشاهد إن أربع سيارات للطب الشرعي وقفت خارج القنصلية وحملت عينات من التربة وبابا معدنيا من الحديقة. واشتمل فريق البحث على أحد الكلاب البوليسية.
وكان مصدر دبلوماسي تركي قد قال إن فريقا تركيا سعوديا مشتركا سيفتش القنصلية وهي آخر مكان شوهد فيه خاشقجي قبل اختفائه في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
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