انضمت شركة غوغل التابعة لألفابت إلى شركات أعلنت أنها لن تحضر مؤتمرا للاستثمار ينعقد في السعودية هذا الشهر.
غوغل تقاطع مؤتمر "دافوس في الصحراء" في السعودية
غوغل تقاطع مؤتمر "دافوس في الصحراء" في السعودية
وتزايدت الضغوط على الرياض منذ اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي شوهد للمرة الأخيرة وهو يدخل قنصلية بلاده في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت غوغل في بيان إن ديان غرين الرئيسة التنفيذية لغوغل كلاود لن تحضر مبادرة مستقبل الاستثمار التي من المقرر أن تبدأ في الرياض يوم 23 أكتوبر تشرين الأول.
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ولم تقدم غرين سببا لذلك وامتنع متحدث عن تقديم تفاصيل.
وقال قادة أعمال آخرون أعلنوا عدم مشاركتهم في المؤتمر، ومن بينهم دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر، إنهم يشعرون بالقلق حيال اختفاء خاشقجي.
وكانت غوغل أعلنت هذا العام أنها ستعمل مع وكالة سعودية لافتتاح خمسة مراكز للابتكار في المملكة لتدريب المواهب الطموحة في مجال التكنولوجيا.