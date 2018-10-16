تعرف على "مات 20 إكس" الجديد من "هاواوي".. إمكانية وميزات غير مسبوقة

أطلقت عملاقة التكنولوجيا الصينية "هاواوي" هاتفها الجديد "مات 20 برو"، اليوم الثلاثاء، في العاصمة لندن.
وتهدف الشركة الصينية إلى ضمان مكانتها إلى جانب "سامسونغ"، بعد أن تغلبت مؤخرا على شركة "أبل"، لتصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في آب/أغسطس الماضي.
وجاء التصميم الجديد متقنا، ناعم الملمس، مع زجاج منحني في الأمام والخلف.
ويأتي الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف "مات" التي تصنعها الشركة، متضمنا شاشة "كيو إتش دي" و"أوليد" بحجم 7.2 إنشا.
كما يتصمن الهاتف التقنية ثلاثية الأبعاد للتعرف على الوجه، مثل ذلك الذي تستخدمه أبل في هواتفها الأخيرة.
وزودت الشركة هاتفها الجديد ببطارية خارقة بسعة 5000 ميلي أمبير بالساعة، كما يمكن شحنها لاسلكيا بسرعة أكبر 70 مرة من أي هاتف متوفر في الأسواق.
وتبلغ أبعاد الهاتف الجديد 8.6 و72.3 و157.8 ميليمترا ويبلغ وزنه 128 غراما.
ويحتوي الهاتف على شاشة ضخمة وثلاث كاميرات في الخلف، (نالت الشركة جائزة لعى هذه الميزة)، وماسحا ضوئيا لبصمة الأصابع ضمن الشاشة.
فيما تبلغ دقة كاميراته الخلفية الثلاث 40 ميغابكسل (الكاميرا الرئيسية) و20 ميغابكسل (بعدسة واسعة) و8 ميغابكسل.
أما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 24 ميغابكسل، إلى جانب تضمين ميزة تسمح بالتقاط الصور من مسافة قريبة جدا تصل إلى 2.5 سنتيمترا.
وجميع الكاميرات ذات حساسية عالية اتجاه الضوء، مع ميزة تقريب يصل حتى ست مرات.
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وبالنسبة للمعالج، فصممته الشكرة من طراز "كيرين" ثماني النواة، بحيث يتفوق على جميع نظرائه دون استثناء.
وحول المعالج، قالت الشركة إن هاتفها الجديد قادر على تشغيل التطبيقات بسرعة تصل إلى 51 في المئة عن سابقه، ومع سرعة استجابة بنسبة 47 في المئة أكثر.
وتتحدث تقارير عن أن سعر الهاتف الجديد قد يصل إلى 1049 يورو، ليكون بذلك أحد أغلى الهواتف في الأسواق.