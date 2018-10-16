تعرف على "مات 20 إكس" الجديد من "هاواوي".. إمكانية وميزات غير مسبوقة

أطلقت عملاقة التكنولوجيا الصينية "هاواوي" هاتفها الجديد "مات 20 برو"، اليوم الثلاثاء، في العاصمة لندن.

وتهدف الشركة الصينية إلى ضمان مكانتها إلى جانب "سامسونغ"، بعد أن تغلبت مؤخرا على شركة "أبل"، لتصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في آب/أغسطس الماضي.

وجاء التصميم الجديد متقنا، ناعم الملمس، مع زجاج منحني في الأمام والخلف.