"اتفاق" أو "لا اتفاق" حول بريكست.. إليكم أبرز ما جاء لدى وصول القادة الأوروبيين لعقد قمة بروكسل

السؤال الذي يتداوله الجميع: هل تصل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى صفقة شاملة، أم أن كلمات رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في خطاب الدعوة التي وجهها إلى مؤتمر القمة صحيحة، وهي أن نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق هي "أكثر احتمالا من أي وقت مضى"؟

مرة أخرى، ستكون الهجرة على جدول الأعمال غدا الخميس، كأحد المحاور لارئيسية للقمة، إلى جانب الأمن الداخلي.

كما أن مسألة الأمن السيبراني (الفضاء الإلكتروني) مدرجة على جدول الأعمال، بعد أن زعمت هولندا أن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية تعتزم اختراق جهاز مراقبة أسلحة كيميائية عالمي.

إليكم أبرز ما صرّح به القادة الأوروبيون لدى وصولهم إلى مقر انعقاد القمة:

رئيس الوزراء الايرلندى، ليو فارادكار:

قال فارادكار إنه يحظى بتأييد جميع دول الاتحاد الأوربي، 27 دولة، لضمان توقيع اتفاق بريكست مع وجود ضمانات ملزمة قانونيا بأن لا يكون هناك حدود صعبة بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.

رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي:

تيريزا ماي لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة في العاصمة بروكسل رويترز

قالت ماي إنه تم التوصل إلى حلول حول معظم القضايا بشأن انسحاب بريطانيا، لكن تبقى هناك مسألة تتعلق بحدود إيرلندا الشمالية.

وأضافت: "بالعمل بجدّ يمكننا إنجاز هذا الاتفاق. وكما قلت سابقا، الاتفاق ليس لصالح المملكة المتحدة فقط، بل أيضا للاتحاد الأوروبي".

واختتمت قائلة: "حان الوقت الآن لنقوم بذلك".

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل:

أنغيلا ميركل لدى وصولها إلى مقر انعقاد القمة في العاصمة بروكسل رويترز

وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن تفعل ما بوسعها لمساعدة الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق مع بريطانيا، لكنها قالت إن الجانبين لم يصلا إلى هذا الحد بعد.

ولدى وصولها لمكان انعقاد القمة، قالت للصحفيين إنها تريد "علاقات جيدة مع المملكة المتحدة".

رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت:

رئيس الوزراء الهولندي مارك روت في مقر انعقاد القمة رويترز

قال روت: "بالنسبة لهذه الليلة، لا يتوقع أحد أننا سنفعل كل شيء. هناك العديد من الأدوات على الطاولة، وكلها لها حساسيتها الخاصة".

وأضاف للصحفيين: "تمديد الوقت هو أحد الخيارات، لكن في النهاية، يعود الأمر لبارنر لاختيار الأنسب".

المستشار النمساوي، سيباستاين كروز:

المستشار النمساوي سيباستيان كروز لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة رويترز

بالنسبة لكروز، قال للصحفيين: "ليس ثمة سبب لتهويل الأمر حول بريكست". وأضاف: "ليس لدي الانطباع أن ثمة اختراقا كبيرا سيحصل هذه الليلة".

ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست:

ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست رويترز

قال بارنييه للصحفيين: "عملنا كثيرا، ليلا نهارا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، من أجل التوصل إلى اتفاق. اتفاق عالمي (...) لكننا لم ننته بعد".

وأضاف: "يجب أن يكون بريكست منظما للجميع ولكل القضايا، بما في ذلك الجزيرة الإيرلندية، لذلك نحن بحاجة إلى وقت، نحتاج الكثير من الوقت، وسنستمربالعمل خلال الأسابيع القادمة بهدوء وصبر".

رئيسة ليتوانيا، داليا جريبوسكايتي:

رئيسة ليتوانيا، داليا جريبوسكايتي: رويترز

جريبوسكايتي قالت إن المملكة المتحدة بحاجة إلى توضيح ما تريده، مضيفة أنه من الصعب أن يكون هناك شخص كشريك في التفاوض لم يحظ بدعم كامل من حزبه.

كما قالت إنه من غير المرجح أن يكون هناك الكثير من الحوار حول الطاولة عندما تخاطب ماي زعماء آخرين يوم الأربعاء، فقد أصروا على أن يكون التفاوض مع لندن بشكل حصري من خلال بارنييه.

وسيتناول القادة الأوروبيون العشاء دون رئيسة الوزراء البريطانية، كما سيستمعون إلى تقرير من بارنييه ويونكر.