رئيسة أكبر حزب في إيرلندا الشمالية ترفض مساومات الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"

استبعدت زعيمة أكبر حزب في إيرلندا الشمالية، الثلاثاء، أي عمليات مراجعة في التجارة مع الأراضي البريطانية الرئيسية، بعد أن حاول مفاوض "بريكست" في الاتحاد الأوروبي إقناعها بأن مثل هذه الضوابط يمكن "نزع سمتها الدرامية" (التهويلية).

وقالت أرلين فوستر، التي يدعم حزبها، "الاتحاد الديمقراطي"، حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن، إن الحزب لن يقبل أبدا الضوابط التنظيمية أو الجمركية التي يقول ميشال بارنييه من الاتحاد الأوروبي إنها "عنصر مساند" أساسي لتجنب حدود برية صعبة مع إيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي، بعد بريكست.

خط أحمر

"هناك خط أحمر واحد فقط"، هكذا افتتحت فوستر حديثها للصحفيين بعد اجتماعها مع بارنييه في بروكسل، "لا يمكننا دعم أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى عوائق جمركية أو تنظيمية داخل السوق الداخلية في المملكة المتحدة"، مضيفة أنها تتطلع إلى مزيد من الاجتماعات في بروكسل على مدار اليومين المقبلين.