شاهد: أصدقاء الصحفية المالطية المغتالة دافني يطالبون العدالة بكشف الحقيقة
تجمع مساء الثلاثاء المئات من أصدقاء الصحفية والمدونة المالطية دافني كاروانا غاليزيا في العاصمة المالطية فاليتا لإحياء الذكرى الأولى لإغتيالها. وطالب المتظاهرون وهم يحملون الشموع العدالة بالكشف عن تفاصيل اغتيال دافني ومعاقبة الفاعلين. دافني كاروانا غاليزيا التي كانت تبلغ من العمر 53 عاماً، اختصت في نشر التحقيقات المناهظة للفساد وقُتلت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بواسطة سيارة مفخخة أثناء مغادرتها منزلها الواقع ببلدة بيدنيجا في مالطا. ووجهت الشرطة اتهامات بالقتل إلى ثلاثة أشخاص قُبض عليهم في ديسمبر / كانون الأول. وتعتقد الشرطة أن شخصًا مجهول الهوية أمر بالهجوم، غير أن المحقيقين لم يتمكنوا بعد من فك خيوط هذه الجريمة.
وقد بدأت مجموعات إعلامية محلية ودولية في متابعة القصص التي غطتها كاروانا غاليزيا قبل وفاتها في مشروع أطلق عليه اسم "مشروع دافني".