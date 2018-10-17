قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه وجه اتهامات إلى الاتحاد الروماني للعبة بسبب تصرفات عنصرية للجماهير وإطلاق ألعاب نارية في التعادل بدون أهداف أمام صربيا الأحد الماضي في دوري الأمم الأوروبية.
اليويفا يتهم جماهير رومانيا بتوجيه هتافات عنصرية خلال مباراة صربيا
اليويفا يتهم جماهير رومانيا بتوجيه هتافات عنصرية خلال مباراة صربيا
وأشعلت جماهير ألعابا نارية في الاستاد الوطني في بوخارست كما أظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعي رومانيا وهم يرددون هتافات عنصرية ويرفعون لافتات تربط اللاجئين بالإرهاب.
وقال الاتحاد القاري للعبة إن الاتهامات شملت أيضا اقتحام الجماهير أرض الملعب. وستنظر لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحاد القضية في 25 أكتوبر تشرين الأول.
ويمكن أن تشمل العقوبات منع الجماهير من حضور مباريات منتخب بلادهم مستقبلا والتي تتضمن مواجهة ليتوانيا في دوري الأمم الشهر المقبل.
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