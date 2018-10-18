مقتل شخص إثر اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في هايتي
قتل شخص على الأقل وأصيب عشرات خلال احتجاجات شارك فيها آلاف في هايتي يوم الأربعاء بشأن فضيحة فساد وطالب بعض المحتجين باستقالة الرئيس جوفينيل مواز.
وتعهد مواز في خطاب ألقاه يوم الأربعاء بإجراء محاكمة لكشف خبايا أموال البرنامج المفقودة، ولكن زعماء للمعارضة قالوا إنهم لا يعتقدون أن محاكمة نزيهة ستكون ممكنة بينما لا يزال مواز في السلطة لصلاته بالرئيس السابق مارتيلي.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المتظاهرين الذين رد بعضهم برشق الشرطة بالحجارة، وقالت لاحقا إن رجلا قُتل في العاصمة وسط أعمال عنف هناك وفي مدن أخرى. وأصيب عشرات الأشخاص، بينهم عشرة ضباط من الشرطة.