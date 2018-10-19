فرق لقيادة السيارات الشمسية من دول مختلفة اجتمعوا في سانتياغو الأربعاء، للخوض في سباق 2600 كيلومترا.
شاهد: أخطر سباق لسيارات الطاقة الشمسية في تشيلي
شاهد: أخطر سباق لسيارات الطاقة الشمسية في تشيلي
مسار السباق سيمر في أراض وعرة في تشيلي، في رحلة تبدأ من سانتياغو، إلى صحراء أتاكاما القاحلة.
وسيشارك 11 فريقا في تحدي كاريرا سولار أتاكاما، والذي يستغرق ثمانية أيام، ابتداء من السبت 20 أكتوبر / تشرين الأول.
وأطلق المنظمون اسم "أخطر سباق سيارات الطاقة الشمسية في العالم"، بسبب الطريق الذي يمر في أكثر الصحاري جفافا في العالم، كما أن السباق يمر في مناطق ترتفع 3400 مترا عن سطح البحر.
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وقد بدأت الفرق بتحضير السيارات للخوض بالسباق، من خلال إضافة لمسات نهائية والقيام بإجراءات صيانة لازمة.
وستتنافس 4 فرق في تحدي السيارات الشمسية، وستتنافس 7 فرق أخرى في تحدي المولدات الهجينة "هاي بيردز"، حيث تعمل سياراتهم بالطاقة الشمسية والبشرية.
وتشارك في السباق 8 فرق من تشيلي، وفريق من بلجيكا وفريق من بوليفيا وآخر من كولومبيا.