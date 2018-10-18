شاهد: هؤلاء لا ينتظرون الخبز.. بل طوابير شراء الماريجوانا في كندا بعد تشريعها

كندا اليوم هي أول دولة صناعية تعطي صفة شرعية على تجارة الحشيش، حيث افتتحت متاجرا أبوابها يوم الثلاثاء في بعض المدن، أمام المئات من مدخني الماريجوانا.
فعشاق الحشيش في مقاطعة نيوفاوندلاند أقصى شرق كندا، تمكنوا من شراء العشبة التي يعشقون تدخينها، حيث اصطف أكثر من مئة شخص تحملوا البرد والرياح، خارج متجر تابع لشركة Canopy Growth Corp، أشهر منتج للحشيش في العالم.
واعتبر البعض هذا اليوم تاريخي بالنسبة للكنديين كونهم أصبحوا قادرين على تدخين الماريجوانا بشكل قانوني بعد حوالي قرن من الحظر.
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وقد وافقت بعض حكومات المقاطعات على فتح عدد قليل من المتاجر، ما يعني أن الناس سيعوضون النقص في المعروض من خلال اللجوء على السوق السوداء.
أما في المدن التي لا تتوفر فيها هذه المتاجر، فيمكنهم شراءها عبر الانترنت، من قبل تجار مرخص لهم، والتسليم يتم بعد بضعة أيام.
وتعتبر هذه الخطوة بمثابة انتصار سياسي لرئيس الوزراء جوستين ترودو الذي تعهد بتشريع القنب في حملته الانتخابية، وكان الهدف من هذا التعهد هو تحجيم الجريمة المنظمة وحرمانها من مكاسبها من تجارة الحشيش، وتنظيم إنتاج وتوزيع واستهلاك منتج يستخدمه ملايين الكنديين بطريقة غير شرعية.