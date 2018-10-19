قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن قمة رباعية تضم زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستنعقد في اسطنبول، يوم 27 أكتوبر تشرين الأول لبحث الوضع في سوريا.
قمة رباعية وشيكة في اسطنبول بهدف تجنب كارثة إنسانية في سوريا
قمة رباعية وشيكة في اسطنبول بهدف تجنب كارثة إنسانية في سوريا
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن المتحدث إبراهيم كالين قوله، إن القمة ستبحث أحدث المستجدات بمحافظة إدلب التي يسيطرعليها مقاتلو المعارضة السورية، والعملية السياسية الرامية لتسوية الصراع، وأضاف أن الأطراف ستهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة.
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في هذا الصدد قالت متحدثة باسم قالت الرئاسة الفرنسية إن قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا سيجتمعون في قمة اسطنبول لإيجاد سبل لتجنب كارثة إنسانية في إدلب. وذكر مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تريد ضمان استمرار وقف إطلاق النار في إدلب، لمنع حدوث نزوح جديد للاجئين وإعطاء قوة دفع جديدة لمحادثات السلام.
من جانبها قالت الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل ستحضر القمة بشأن سوريا في اسطنبول، وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة أن المناقشات بين ميركل ورؤساء فرنسا وروسيا وتركيا ستركز على الوضع في إدلب، ودعم تطبيق اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو.
وقالت المتحدثة "إن الحكومة الاتحادية تعتبر روسيا شريكا يتحمل مسؤولية دقيقة للغاية نظرا لكونها حليفة لنظام الأسد...كما تتحمل تركيا أيضا مسؤولية دقيقة للغاية في ظل اتفاق سوتشي مع روسيا".
إلى ذلك قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مسألة عودة اللاجئين السوريين خلال القمة في اسطنبول هذا الشهر، قائلا إن بوتين يعتزم أيضا بحث إصلاح البنية التحتية في سوريا خلال القمة.