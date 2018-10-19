ماذا قال السديس في خطبة الجمعة عن محمد بن سلمان و"الشائعات المغرضة" التي تطال السعودية؟

تطرق إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة عبد الرحمن السديس، بشكل غير مباشر إلى حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والاتهامات التي توجّه للسعودية حول ضلوعها بالقضية.

وقال:"إن أَيَّ محاولات للتهديد وإجهاض التجديد محاولات يائسة، وستنعكس سَلْبًا على الأمن والسلام والاستقرار، وبلادنا المباركة ستظل رائدةً شامخةً، وترديد الاتهامات والشائعات والحملات الإعلامية المُغْرِضَة لن يُثْنِيهَا عن التمسك بمبادئها وثوابتها؛ معتمدةً في ذلك على الله وحده ثم على حكمة قادتها، وتلاحم أبنائها، فهي الكفيلة بإذن الله لمواجهة المزاعم الباطلة، والمحاولات الفاشلة، والتاريخ خير شاهد على ذلك".