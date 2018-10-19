أنتم تسألون وعلماء الفلك يجيبون..

في هذه الفقرة نطرح أسئلتكم التي ترسلونها باستخدام #AskSpace إلى أحد علماء الفلك... في هذه الحلقة التقى مبعوث يورونيوز، جيرمي ويلكس بأوليفييه فيتاس، عالم في مجال الفلك من وكالة الفضاء الأوروبية، وطرح عليه سؤالا من هرنان رييس الذي يريد أن يعرف لماذا لا نذهب بشكل عاجل للبحث عن حياة على أقمار المشتري وزحل".

وليفييه فيتاس، عالم فلكي : "نسعى إلى ذلك. ونعد بعثة تدعى "جوس" لمستكشف أقمار المشتري الجليدية. سنتعرف على أقمار كوكب المشتري الثلاثة، وهي أوروبا وكاليستو وغانيميد. لسنا بصدد البحث عن الحياة. لأنه لابد من عمل ذلك خطوة بخطوة. لكن هدفنا الرئيسي هو معرفة الخصائص، والتعرف على المزيد عن المياه السائلة الموجودة تحت قشرة الأقمار الجليدية. "