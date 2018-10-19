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أنتم تسألون وعلماء الفلك يجيبون..

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أنتم تسألون وعلماء الفلك يجيبون..

أنتم تسألون وعلماء الفلك يجيبون..
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في هذه الفقرة نطرح أسئلتكم التي ترسلونها باستخدام #AskSpace إلى أحد علماء الفلك... في هذه الحلقة التقى مبعوث يورونيوز، جيرمي ويلكس بأوليفييه فيتاس، عالم في مجال الفلك من وكالة الفضاء الأوروبية، وطرح عليه سؤالا من هرنان رييس الذي يريد أن يعرف لماذا لا نذهب بشكل عاجل للبحث عن حياة على أقمار المشتري وزحل".

وليفييه فيتاس، عالم فلكي : "نسعى إلى ذلك. ونعد بعثة تدعى "جوس" لمستكشف أقمار المشتري الجليدية. سنتعرف على أقمار كوكب المشتري الثلاثة، وهي أوروبا وكاليستو وغانيميد. لسنا بصدد البحث عن الحياة. لأنه لابد من عمل ذلك خطوة بخطوة. لكن هدفنا الرئيسي هو معرفة الخصائص، والتعرف على المزيد عن المياه السائلة الموجودة تحت قشرة الأقمار الجليدية. "

جيرمي ويلكي من يورونيوز: هل يوجد قمر مرشح لوجود الحياة على سطحه؟ موقع يكون فيه بالفعل شيء ما؟"

وليفييه فيتاس، عالم فلكي : "نعتقد أن يوروبا من أفضل الأهداف، لأننا نعرف أن هناك مياه سائلة تحت السطح على بعد بضعة العشرات من الكيلومترات. نحن نعلم أن القمر نشيط جدًا، وسطحه حديث، لذلك فهو هدف مثير للاستكشاف. إنه المكان الأفضل في الوقت الحالي، ولكننا سنستكشف أيضا غانيميد، إنه أكبر قمر في النظام الشمسي، كما أنه يحتوي على مجال مغناطيسي داخلي، ما يجعله مثيراً للاهتمام. نريد أن نعرف كم يوجد من الماء، والمزيد حول الظروف المحيطة، ثم سنرسل مهمة أخرى لمواصلة استكشاف تلك العوالم ".

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