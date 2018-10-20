من المستغرب أن تدخل مطعما في أيامنا هذه، وتجد نفسك مضطرا لأن تدفع نقدا ثمن ما طلبته، ولا بديل لك سوى أن تبحث في الشارع عن صراف آلي، لتتمكن من سحب ثمن فاتورتك، لتدفع.
الدنيا لا تزل بخير.. نسوا دفع فاتورة المطعم.. فأرسلوا المبلغ برسالة بريدية
الدنيا لا تزل بخير.. نسوا دفع فاتورة المطعم.. فأرسلوا المبلغ برسالة بريدية
هذا بالضبط ما حصل مع ثلاثة أصدقاء، دخلوا مطعم كيليمانجارو، في مدينة ميديلزبرة، يوم 8 ديسمبر، وبعد أن استمتعوا بغدائهم، وجدوا أنفسهم في موقف محرج، حيث علموا من النادل أنهم لا يستطيعون الدفع بالبطاقة، فحاول ثلاثتهم إيجاد ماكينة صراف آلي، لكنهم فشلوا خاصة وأنهم ليسوا من أهل المنطقة، كما أن القطار الأخير كان على وشك المغادرة.
فقرروا التوجه إلى محطة القطار، ناسين أن عليهم دفع فاتورة الغداء، بحسب موقع indy100.
ولحسن حظ صاحب المطعم، فإن فاتورتهم لم تكن كبيرة، إلا أنه كان عليه أن يضيفها إلى قائمة الأخطاء التي يجب التعلم منها.
وقال:"كان خطأ عليّ التعلم منه، هذا ما فكرت به، فغالبا الناس في هذه المواقف لا يخرجون جميعا للبحث عن صرّاف، وطلبت من العاملين في المطعم أن يحرصوا على أن يبقى أحد من الزبائن في المطعم في هكذا مواقف، أو أن يتركوا شيئا من مقتنياتهم ريثما يعودوا".
وألمح إلى أنهم يئسوا من عودة الأصدقاء الثلاثة ليدفعوا ما عليهم.
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لكن بعد أيام تفاجأ صاحب المطعم برسالة، يشرح فيها الأصدقاء حقيقة الموقف، وسبب عدم عودتهم إلى المطعم، وروْوا له تفاصيل ما حصل معهم، واضطرارهم للعودة ليستقلوا القطار، مقدمين اعتذارهم عما حصل، مرفقين مبلغ 40 جنيه إسترليني في المظروف، وأعلموه أنهم أضافوا على صفحة Trip Advisor نصيحة لزوار المنطقة بضرورة تناولهم الطعام في هذا المطعم، وبأنهم منحوه خمس نجوم كتقييم.
لهذا السبب، فبادر صاحب المطعم بمشاركة رسالة الزبائن على صفحة المطعم على فيسبوك، ليظهر للناس بأن هناك أناسا لطفاء ومحترمين في العالم.
كما دعا صاحب المطعم الأصدقاء الثلاثة للعودة إلى مطعمه وتناول وجبة مجانية كمكافأة على أمانتهم.