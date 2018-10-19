قالت الشرطة التايلاندية إنها وجهت تهم التخريب المتعمد ضد سائحين كنديين وهما شاب وشابة مما يجعلهما يواجهان عقوبة سجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة بحد أقصى 30 ألف دولار حال إدانتهما.
سائحان يواجهان السجن بسبب رسم "غرافيتي" على حائط بتايلاند
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سائحان يواجهان السجن بسبب رسم "غرافيتي" على حائط بتايلاند
وأظهرت كاميرات المراقبة قيام كل من البريطاني فرلونغ لي والكندية بريتني شنايدر بالرسم على جدار من الطوب بالقرب من بوابة تا فيي الشهيرة في وقت متأخر من الليل بمدينة تشيانغ ميي شمال البلاد.
وقامت الشرطة بالقبض على المتهمين الاثنين (كلاهما يبلغ من العمر 23 عاماً) من منزل للضيوف وتوجهت بهما إلى موقع الرسم حيث اعترفا باقترافهما لجريمة التخريب.
وقال عقيد الشرطة تيرساك سريبراسيرت إن المتهمين كانا تحت تأثير الكحول أثناء قيامهما بالرسم على الجدار.
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