أيمن نور: اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي يشبه اللحظات الأخيرة لنظامي بن علي ومبارك

عقد الاتحاد الإعلامي التركي-العربي اليوم السبت في إسطنبول مؤتمراً صحفياً للتعليق على البيان السعودي الذي يقر وفاة الكاتب المعارض جمال خاشقجي إثر مشاجرة دارت داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال السياسي المصري المعارض أيمن نور خلال المؤتمر الذي عقد أمام مقر القنصلية إن رواية النيابة السعودية بشأن موت خاشقجي خلال شجار جار بينه وبين أفراد داخل القنصلية هي "رواية خائبة" ويصعب تصديقها.