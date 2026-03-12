وبالتزامن مع العمليات العسكرية ضد إيران، تكثّف إسرائيل ضرباتها داخل لبنان، ولا سيما في العاصمة بيروت ومناطق شرق وجنوب البلاد.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن القيادة الإيرانية ما زالت متماسكة إلى حد كبير، ولا تواجه خطر الانهيار في المدى القريب، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية.

من جهتها، حذّرت إيران من احتمال ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مشيرة إلى أن سعر البرميل قد يصل إلى 200 دولار، وذلك بعد هجمات قالت إنها نفّذتها قواتها على سفن تجارية يوم الأربعاء في الخليج.

