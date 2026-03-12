يدخل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى يومه الـ13 على التوالي، في ظل تزايد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط، إضافة إلى إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه دول في منطقة الخليج العربي.
وبالتزامن مع العمليات العسكرية ضد إيران، تكثّف إسرائيل ضرباتها داخل لبنان، ولا سيما في العاصمة بيروت ومناطق شرق وجنوب البلاد.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن القيادة الإيرانية ما زالت متماسكة إلى حد كبير، ولا تواجه خطر الانهيار في المدى القريب، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية.
من جهتها، حذّرت إيران من احتمال ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مشيرة إلى أن سعر البرميل قد يصل إلى 200 دولار، وذلك بعد هجمات قالت إنها نفّذتها قواتها على سفن تجارية يوم الأربعاء في الخليج.
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: إيران بدأت زرع ألغام بمضيق هرمز واستخدام زوارق أصغر حجما لهذه العملية
مسؤول إسرائيلي: قادرون على إنهاء تهديد حزب الله وتغيير النظام الإيراني
أكد بوعاز بيسموث، عضو الكنيست ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن إسرائيل تمتلك القدرات الاستخبارية والعسكرية اللازمة لـ"وضع حد" للتهديد الذي يشكله حزب الله، الذي انضم إلى إيران في الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى خلق الظروف لتغيير النظام في إيران خلال الحرب الجارية.
مسؤول إسرائيلي: قادرون على إنهاء تهديد حزب الله وتغيير النظام الإيراني
قال بوعاز بيسموث: ”لا تحارب إيران كل يوم.. هذا شيء كنا ننتظره. إيران هي التحدي وأكبر تهديد.. في كل إيران، هناك شعارات الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت للغر…
حالة الحرب في إيران تتحول لسلاح ضد الداخل.. ومنظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر
أفادت منظمة حقوقية، الخميس، بأن السلطات الإيرانية نفذت حملة اعتقالات شملت نحو 200 شخص في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة مرتبطة بالتوترات العسكرية الراهنة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
حالة الحرب في إيران تتحول لسلاح ضد الداخل.. ومنظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر
اعتبرت بهار قندهاري أن طهران باتت تعتمد استراتيجية ”المساواة بين المعارضة والتجسس”، عبر وصم المنتقدين بصفة ”أعداء الدولة”، وهو ما يمنح النظام ”غطاءً سياسياً لتبر…
"يد بوتين الخفية".. بريطانيا تتهم موسكو بالوقوف خلف تكتيكات إيران العسكرية
اتهم وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، روسيا بالوقوف بشكل غير مباشر خلف تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة في الشرق الأوسط، قائلاً إن "يد بوتين الخفية" تمتد لتطال الأساليب العسكرية التي تتبعها إيران ووكلاؤها، وذلك بعد استهداف قاعدة غربية في أربيل بطائرات مسيرة.
″يد بوتين الخفية”.. بريطانيا تتهم موسكو بالوقوف خلف تكتيكات إيران العسكرية
أكد الوزير هيلي سقوط عدة طائرات مسيرة على القاعدة الغربية في أربيل التي تضم قوات بريطانية، مشيراً إلى أن فريقاً بريطانياً متخصصاً لمكافحة الطائرات المسيرة تمكن من…
القيادة المركزية الأميركية: سقوط طائرة تزويد بالوقود غرب العراق وليس نتيجة نيران معادية أو صديقة
أعلنت القيادة المركزية الأميركية سقوط إحدى طائرات التزويد بالوقود التابعة لها غرب العراق، مؤكدة أن الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة. وأضافت أن عمليات البحث جارية.
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
الجيش الفرنسي: إصابة 6 من جنودنا في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل
الحرس الثوري يعلن إطلاق الموجة الصاروخية الـ43 بصواريخ خرمشهر وعماد وخيبر شكن
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الصاروخية الثالثة والأربعين باتجاه ما وصفه بأهداف تابعة للأسطول الأمريكي الخامس، إضافة إلى مدينتي تل أبيب وإيلات في إسرائيل.
وقال الحرس الثوري إن الهجوم تضمن استخدام صواريخ من طراز خرمشهر برأس حربي يزن طنين، إلى جانب صواريخ عماد وخيبر شكن برأس حربي يزن طناً واحداً.
بلومبرغ: توقف العمل في مشروع كابلات لشركة ميتا بالخليج بسبب الحرب الإيرانية
محافظ أربيل: إصابة 6 جنود فرنسيين في هجوم بمسيرات على قاعدة مشتركة للقوات الفرنسية والبيشمركة
وزارة الصحة اللبنانية تؤكد مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في الغارة الإسرائيلية على بلدة أركي جنوبي البلاد
حزب الله: قصفنا بالصواريخ الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية
خام نفط برنت يغلق تداولات الخميس متجاوزا 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ نحو 4 سنوات
تركيا تحذر من سياسات إسرائيل التوسعية وتؤكد دعمها لسيادة لبنان
اتهمت وزارة الخارجية التركية إسرائيل بالسعي إلى تعميق عدم الاستقرار في المنطقة، معتبرة أن سياساتها التوسعية تهدد الاستقرار الإقليمي.
وقالت الخارجية التركية إنه لا ينبغي السماح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة ما وصفته بالممارسات التخريبية في لبنان، كما فعلت في غزة.
وأكدت الوزارة تضامن تركيا مع لبنان في مواجهة الهجمات الإسرائيلية التي قالت إنها تهدد وحدة أراضيه وسيادته.
إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى
ترامب: الحرب مع إيران تسير بشكل جيد والتطورات تتحرك بسرعة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن التطورات المتعلقة بطهران تتحرك بسرعة.
وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تقوم بما كان يتعين القيام به، معتبراً أن إيران "دولة إرهاب وكراهية"، وأنها تدفع حالياً ثمناً باهظاً.
السفارة الأمريكية بالعراق: مواطنونا يواجهون خطر الاختطاف بالعراق ونحثهم على تجنب المناطق التي قد تجعلهم هدفا
حثّت السفارة الأميركية في العراق مواطنيها على مراجعة أوضاعهم الأمنية، معتبرة أن مغادرة البلاد تمثل الخيار الأفضل لكثير منهم في ظل الظروف الحالية.
كما حذّرت السفارة من أن المواطنين الأميركيين يواجهون خطر الاختطاف في العراق، داعية إياهم إلى تجنب المناطق التي قد تجعلهم أهدافاً محتملة.
عراقجي: تم رفض اقتراحنا بضمان عدم امتلاك أسلحة نووية لأن المفاوضين الأمريكيين لم يفهموا التفاصيل التقنية
الحرس الثوري الإيراني: نمتلك صواريخ متطورة لم تُستخدم بعد وقدرات لحرب طويلة
قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إن إيران تمتلك أجيالاً متطورة من الصواريخ لم تُستخدم حتى الآن.
وأضاف أن طهران تملك قدرات وإمكانات كبيرة تمكّنها من إدارة حرب طويلة الأمد.
الجبهة الداخلية: إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني على وسط إسرائيل
قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني: حقلا ليفايثن وكاريش الإسرائيليان للغاز أصبحا ضمن دائرة أهدافنا
غارتان عنيفتان تستهدفان الضاحية الجنوبية لبيروت
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: سنحرق نفط وغاز المنطقة إذا هوجمت البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية
نتنياهو: إنجازاتنا ستغير الموازين في الشرق الأوسط والعملية ضد إيران مستمرة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت إنجازات كبيرة ستغير الموازين في الشرق الأوسط، مؤكداً أن بلاده تعيش أياماً وصفها بالتاريخية في ظل استمرار العملية ضد إيران.
واعتبر نتنياهو أن الخطر الأكبر على إسرائيل موجود في إيران، متهماً النظام الإيراني بوضع خطة لتدمير إسرائيل عبر الصواريخ الباليستية ومحاولة تطوير قنبلة نووية.
وأضاف أن إيران بنت منظومة لإبادة إسرائيل عبر وكلائها وصواريخها الباليستية ومشروعها النووي، مشيراً إلى أنه لو لم تتحرك إسرائيل ضد طهران لكانت صناعاتها العسكرية أصبحت محصنة بدرجة كبيرة تحت الأرض.
وأكد نتنياهو أن حزب الله يشعر بقوة إسرائيل وسيُجبر على دفع ثمن باهظ بسبب ما وصفه بعدوانيته ضد إسرائيل.
وأشار أيضاً إلى أن إسرائيل تعمل من أجل توفير الظروف للشعب الإيراني لطرد النظام، معتبراً أن بلاده تتحول إلى قوة إقليمية وفي بعض المجالات إلى قوة عالمية.
كما قال نتنياهو إن إسرائيل أنشأت تحالفاً وصفه بغير المسبوق مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يومياً.
وأكد أن العلاقات بينه وبين ترامب أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه سابقاً بين زعيمي البلدين.
غارة إسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في منطقة العمروسية في الشويفات
وزير الخزانة الأمريكي لشبكة سكاي نيوز البريطانية: قد يمكن لتحالف دولي حماية عبور السفن في مضيق هرمز
حزب الله: قصفنا بدفعة صاروخية موقع المالكية الإسرائيلي
العقود الآجلة لخام برنت تصعد بنسبة 9.22% عند التسوية لتصل إلى 100.46 دولار للبرميل
الجيش الإسرائيلي: استهداف أكثر من 1000 موقع لحزب الله ومقتل 350 من قياداته وعناصره
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية تقاتل وفق خطة منظمة تهدف إلى نزع سلاح حزب الله.
وأوضح المتحدث أن الجيش الإسرائيلي استهدف حتى الآن أكثر من 1000 موقع وبنية تحتية تابعة للحزب في لبنان.
وأضاف أن العمليات أسفرت أيضاً عن مقتل نحو 350 من قيادات حزب الله وعناصره، بحسب قوله.
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات بالمنطقة الشرقية
حزب الله: استهدفنا مدينة نهاريا وتجمعين لجنود الجيش الإسرائيلي شرق جبل وردة وتلة الخزان
إسرائيل تدرس توسيع عملياتها في لبنان بعملية برية حتى الليطاني
أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر بأن إسرائيل ماضية في توسيع عملياتها العسكرية في لبنان لتشمل عملية برية قد تصل حتى نهر الليطاني.
وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بأن جميع مساعي الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد في لبنان لن تنجح، في ظل استمرار المواجهة على الجبهة الشمالية.
الحرس الثوري الإيراني: سنواصل بعزم واقتدار عملية الوعد الصادق 4 حتى طرد الجيش الأمريكي من المنطقة
الجيش الإسرائيلي هدد بقصف مبنى في منطقة الشويفات العمروسية بالضاحية الجنوبية لبيروت
#عاجل‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حي العمروسية— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
🔸لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي
🔸حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم… pic.twitter.com/mRB1JVVmDV
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يدفع بأعداد كبيرة من الدبابات إلى الحدود مع لبنان
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تدرس بدء عملية برية قوية في لبنان خلال أسبوع
أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر بأن إسرائيل تدرس بدء عملية برية قوية في لبنان خلال الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيبحث احتمال تنفيذ العملية البرية خلال اجتماعه المقرر مساء اليوم.
التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث في لبنان: 822 ألف نازح و687 قتيلاً و1774 جريحاً
أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، تقريرها اليومي حول أعداد النازحين والقتلى والجرحى والمساعدات الموزعة.
وأفادت وحدة الكوارث بأن "إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 33200. أما عدد القتلى فوصل إلى 687 والجرحى 1774".
وزارة الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
إيران: قرار مجلس الأمن غير قانوني وكان يجب إدانة الهجوم الأميركي الإسرائيلي
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أمس، معتبرة أنه غير قانوني ولا يلغي حق إيران في الدفاع عن نفسها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المجلس كان ينبغي أن يدين ما وصفه بالعدوان الأميركي الإسرائيلي، لكنه اختار بدلاً من ذلك إدانة إيران.
وكالة فارس تؤكد أن زوجة المرشد الراحل علي خامنئي على قيد الحياة وما نشر عن مقتلها كان غير صحيح
الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة غارات إضافية واسعة النطاق في جنوب لبنان بالتزامن مع الغارات في بيروت
במקביל לתקיפות בביירות: צה"ל החל בגל תקיפות נוסף בדרום לבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026
צה"ל החל בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, פרטים נוספים בהמשך
مقتل عنصرَين في كتائب حزب الله العراقية في قصف قاعدة عسكرية قرب بغداد
قُتل عنصران في كتائب حزب الله العراقية مساء الخميس في قصف قاعدة عسكرية تضمّ مقارّ لهيئة الحشد الشعبي في ضواحي العاصمة بغداد، حسبما قال لوكالة فرانس برس مسؤولان في الفصيل.
وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن القاعدة الواقعة في جنوب غرب بغداد، تضمّ قوات في الشرطة الاتحادية وفصائل من هيئة الحشد الشعبي، وهي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي رسميا ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة.
غارة إسرائيلية استهدفت المبنى المهدد في زقاق البلاط في وسط بيروت
اغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا المبنى المهدد في زقاق البلاط في وسط بيروت، وسمع دويها في ارجاء العاصمة.
وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان: المشهد موجع وندعو العائلات إلى التوجه شمالا فهناك 37 مركزا جاهزًا لاستقبالهم
أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيد، الى أنها "زارت اليوم، مراكز الإيواء ورأيت الخوف في عيون الأمّهات"، وقالت :"المشهد موجع ومسؤوليّتنا أن نواجه ذلك بتنظيم".
اضافت: "تابعنا موجة نزوح جديدة، والضغط يكبر بسرعة ونحث العائلات على التوجه الى الشمال، ولا يزال هناك 37 مركزا جاهزا لاستقبال النازحين، وفتحنا 18 مركزا جديدا في الجبل وعاليه والشوف وكسروان وجبيل".
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: انطباعنا أن ترامب لا ينوي إنهاء الحرب في أسبوعين أو ثلاثة لكننا نستعد لهذا الاحتمال
غارة تحذيرية على المبنى المهدد في زقاق البلاط بوسط بيروت
رئيس الحكومة اللبناني: نعمل على مدار على الساعة لوقف الحرب
اكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، "العمل على مدار الساعة لوقف الحرب"، وقال:"إلى مئات الآلاف من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين اضطروا إلى ترك منازلهم وأرضهم بحثا عن الأمان اكرر القول: كل لبنان بيتكم والدولة الي جانبكم".
وعن البيان الذي نشر بإسم "الضباط الوطنيين"، قال: "هو بيان مشبوه وبعيد عن الوطنية كل البعد بل يهدد الجيش في وحدته ودوره الوطني"
اضاف: "المرحلة التي يمر بها بلدنا حرجة وتتطلب منا جميعا اليقظة والحكمة في التعبير عن مواقفنا ومشاعرنا بما يحمي البلاد من مخاطر الانقسام المدمر".
وإذ حذّر المواطنين من الأخبار المضلّلة، دان "استعمال لغة الكراهية والتحريض الطائفي من أي جهة اتى مما يُهدّد أمننا الداخلي".
كلمتي إلى اللبنانيين هذا المساء:— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) March 12, 2026
اخاطبكم اليوم، وبيروت تتعرض للقصف كما تتعرض ضاحيتها، وجنوبنا وبقاعنا.
أكثر من عشرة أيام مرت على اندلاع هذه الحرب التي حذّرنا طويلاً من جر لبنان اليها... وسعينا بكل الوسائل لتجنّبها.
هي حرب لم نردها، بل على العكس نعمل ليلا نهارا من اجل وقفها.… pic.twitter.com/Rb3HRxynQc
مسيرة إسرائيلية استهدفت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية-الحدث ومقتل مديرها واستاذ جامعي
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بتعرض كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في منطقة الحدث لقصفٍ إسرائيلي من مسيّرة، مما أسفر عن مقتل كل من مدير كلية العلوم الدكتور حسين بزي، والأستاذ في الكلية الدكتور مرتضى سرور اللذين كانا في باحة الكلية الخارجية.
🚨🚨🚨الأستاذان الشهيدان— Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) March 12, 2026
ارتقاء الدكتور مرتضى سرور وهو من أقوى خبراء الفيزياء في لبنان
ومدير كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسين بزي، جراء الغارة على محيط كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في الحدت pic.twitter.com/pP3TD3AyER
حركة نزوح كثيفة على أوتوستراد صور - صيدا الزهراني بعد التهديد الاسرائيلي
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
🔸إنّ نشاط حزب الله الإرهابي يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔴حرصًا على سلامتكم، نتوجّه إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني - عليكم إخلاء منازلكم فورًا🔴
🔸كل من يتواجد… pic.twitter.com/W7vedTLPVs
لاريجاني: ترامب يقول إنه يجب الانتصار بسرعة وأقول له إن إشعال الحروب سهل لكن إنهاءها لن يتم بتغريدات
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني إن إشعال الحروب أمر سهل، لكن إنهاءها لا يتم ببضع تغريدات، وذلك تعليقاً على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا فيها إلى تحقيق نصر سريع في الحرب.
وأضاف لاريجاني أن طهران لن تتراجع عن موقفها، مؤكداً أن إيران لن تترك خصومها حتى يعترفوا بخطئهم ويدفعوا ثمنه.
عاد ترامب ليقول: «يجب أن ننتصر في هذه الحرب بسرعة».— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 12, 2026
لكن إشعال الحروب أمرٌ سهل، أمّا إنهاؤها فلا يتمّ ببضع تغريدات.
لن نترككم حتى تعترفوا بخطئكم وتدفعوا ثمنه
رئيس الأركان الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية لا تفرض سلطتها داخل أراضيها ولهذا سنقوم نحن بذلك
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن القوات الإسرائيلية دمرت منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية ومقار قيادة تابعة لحزب الله، مؤكداً القضاء على عشرات من مقاتلي الحزب خلال العمليات الأخيرة.
وأوضح زامير أن مئات الصواريخ أُطلقت من لبنان خلال الليلة الماضية، مشيراً إلى أن صاروخين فقط أصابا الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية لا تفرض سلطتها داخل أراضيها، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي سيتولى التعامل مع هذا الواقع.
وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن المعركة في الجبهة الشمالية لن تكون قصيرة، مشيراً إلى أن الجيش سيجلب إلى المنطقة الشمالية قوات إضافية وقدرات أخرى خلال الفترة المقبلة.
#عاجل 🔴 رئيس الأركان في مقر قيادة المنطقة الشمالية: من بين مئات الصواريخ التي أُطلقت الليلة الماضية أصاب اثنان فقط الأراضي الإسرائيلية. وتم إحباط منصات إطلاق، وتدمير بنى تحتية ومقرات قيادة إرهابية، والقضاء على عشرات من مخربي حزب الله، من بينهم كبار قادة فرقة الإمام الحسين – وهذا… pic.twitter.com/1s08cYxKOk— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
القيادة المركزية الوسطى: تم استهداف أكثر من 90 قطعة بحرية إيرانية منها أكثر من 30 سفينة لزراعة الألغام
لبنان يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجاً على مواقف اعتبرها انتهاكاً للسيادة
أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بيروت للحضور إلى وزارة الخارجية يوم غد، مؤكداً رفض لبنان لأي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأوضح رجي أنه كلف الأمين العام للوزارة إبلاغ الدبلوماسي الإيراني موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف اعتبرها انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية وخرقاً لقرارات الحكومة اللبنانية.
رفضاً لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، استدعيتُ القائم بالأعمال الإيراني للحضور غدا إلى الوزارة، وكلّفتُ الأمين العام إبلاغه موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثّل انتهاكاً صريحاً لسيادتنا الوطنية وخرقاً لقرارات حكومتنا.— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) March 12, 2026
القيادة المركزية الوسطى: تم ضرب أكثر من 6 آلاف هدف في إيران منذ بدء الحملة العسكرية
وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني: إسقاط مسيّرة في ولاية خصب ولا خسائر بشرية أو مادية
#عاجل— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 12, 2026
أفاد مصدر أمني عن إسقاط طائرة مسيرة في أجواء ولاية خصب، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية، وتستمر الأجهزة المختصّة كلٌّ في مجالها في بذل كافة الجهود لتبقى عُمان بقدرة الله آمنة مطمئنة.
#العُمانية
نائب وزير الخارجية الإيراني: سمحنا لسفن بعض الدول بعبور مضيق هرمز
اكد نائب وزير الخارجية الايراني لوكالة فرانس برس الخميس ان ايران لا تزرع الغاما في مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للنفط عالميا، بعد اتهامات وجهتها واشنطن في هذا الصدد.
وقال مجيد تخت روانجي ردا على سؤال عن تصريحات للرئيس دونالد ترامب تحدث فيها عن ضربات طالت سفنا ايرانية تزرع الغاما "هذا ليس صحيحا، على الاطلاق".
واوضح المسؤول الايراني ان دولا طلبت السماح لسفن تابعة لها بعبور المضيق وقد "تعاونا معها".
الجيش الإسرائيلي: تحذير بالإخلاء لسكان منطقة زقاق البلاط في وسط بيروت
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.
⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم… pic.twitter.com/lhZBsMKqVs
4 غارات إسرائيلية متتالية استهدفت المبنى المهدد في الباشورة وسط بيروت
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة من الهجمات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من بيروت.
צה"ל החל בגל תקיפות בביירות— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026
צה"ל החל כעת בגל תקיפות לעבר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי ביירות, פרטים נוספים בהמשך
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منصة الصواريخ التي استخدمت لاستهداف الجليل الغربي في وقت سابق اليوم
#عاجل في عملية رصد واستهداف سريعة: جيش الدفاع هاجم في جنوب لبنان المنصة الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة الجليل الغربي قبل قليل pic.twitter.com/kfEBhrQ76r— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت المبنى المهدد في منطقة الباشورة وسط بيروت
رويترز عن هيئة الملاحة البحرية النرويجية: لن يسمح للسفن التي ترفع علم النرويج بدخول مضيق هرمز حتى إشعار آخر
غارة تحذيرية تستهدف المبنى المهدد في منطقة الباشورة بوسط بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات فورد تعرضت لحريق غير مرتبط بأي عمل قتالي وتمت السيطرة عليه
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن حاملة الطائرات الأميركية "فورد" تعرضت لحريق غير مرتبط بأي عمل قتالي أثناء وجودها في البحر الأحمر، مؤكدة أن الطواقم تمكنت من السيطرة عليه.
وأوضحت القيادة المركزية أن الحريق أسفر عن إصابة بحارين اثنين، من دون تسجيل أضرار في منظومة الدفع الخاصة بالحاملة.
وأضافت أن حاملة الطائرات "فورد" تواصل عملها حالياً في البحر الأحمر دعماً لعملية "الغضب الملحمي".
إن بي سي: ارتفاع سعر خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بعد تصريحات المرشد الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني يتعهد بإبقاء مضيق هرمز مغلقا بعد دعوة خامنئي
الجيش الإسرائيلي: تحذير بالإخلاء لمنطقة الباشورة في وسط بيروت
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي الباشورة— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.
⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/s8Br4mcUOa
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من أسعار النفط
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إنّ منع طهران من الحصول على أسلحة نووية أهم بالنسبة إليه من السيطرة على أسعار النفط، واصفا إيران بـ"إمبرطورية شريرة".
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيل، "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، لذا عندما ترتفع أسعار النفط فإنّنا نجني الكثير من المال. ولكن بالنسبة لي، كرئيس، هو منع إمبرطورية شريرة هي إيران، من الحصول على أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط، بل والعالم بأسره".
رشقة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
قال التلفزيون الإيراني إن الحرس الثوري الإيراني بدأ إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على الكيان الصهيوني.
دوي انفجارات في سماء تل أبيب
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجارات في سماء تل أبيب.
الجيش الإسرائيلي ينذر السكان بين نهري الليطاني والزهراني
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا دعا فيه السكان القاطنين في المنطقة الممتدة بين شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الزهراني إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجّه نحو الشمال، وذلك في ظل غاراته على مناطق لبنانية عدة.
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
🔸إنّ نشاط حزب الله الإرهابي يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔴حرصًا على سلامتكم، نتوجّه إلى جميع السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني - عليكم إخلاء منازلكم فورًا🔴
🔸كل من يتواجد… pic.twitter.com/W7vedTLPVs
لاريجاني يرد على تهديدات ترامب: المنطقة ستغرق في الظلام إذا استهدفت واشنطن البنية الكهربائية لإيران
ردّ رئيس مجلس الأمن القومي في إيران علي لاريجاني على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة قادرة على تدمير القدرة الكهربائية لإيران خلال ساعة واحدة، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
وقال لاريجاني إن أي خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى تداعيات واسعة في المنطقة، محذرًا من أن المنطقة بأكملها قد تغرق في الظلام خلال أقل من نصف ساعة إذا تعرضت إيران لمثل هذا الهجوم.
وأضاف أن انقطاع الكهرباء على هذا النطاق قد يخلق ظروفًا خطرة، معتبرًا أنه قد يعرّض الجنود الأمريكيين في المنطقة لمخاطر كبيرة أثناء محاولتهم البحث عن الأمان.
Trump has said "we can take apart Iran's electric capacity within one hour, but we have not done it."— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 12, 2026
Well, if they do that, the whole region will go dark in less than half an hour and darkness provides ample opportunity to hunt down US servicemen running for safety.
وزير الدفاع الإيطالي: الضربة الجوية على القاعدة الإيطالية في العراق كانت متعمدة
أفادت وكالة رويترز نقلا عن وزير الدفاع الإيطالي قوله إن الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة الإيطالية في العراق كانت متعمدة.
الحكومة اللبنانية تطلب استدعاء مسؤولين في السفارة الإيرانية وتؤكد توفير مراكز لإيواء النازحين
أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة نواف سلام طلب من وزير الخارجية يوسف رجي استدعاء المعنيين في السفارة الإيرانية، على خلفية تصريحات للحرس الثوري تحدثت عن عملية نُفِّذت بالتعاون مع حزب الله.
وأوضح مرقص أنه لا ضرورة لبقاء أي من النازحين في الشوارع، مشيرًا إلى توفر 36 مركزًا مخصصًا لاستضافتهم، إضافة إلى قدرة استيعابية في المدينة الرياضية.
وأضاف أنه في حال الحاجة، يمكن فتح 100 مركز إضافي لاستقبال النازحين.
أكسيوس عن مصدر أمريكي: ترامب متحمس لمواصلة الحرب لمدة 3 إلى 4 أسابيع أخرى على الأقل قبل اتخاذ قرار
نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن ترامب لا يخطط لإنهاء الحرب خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأضاف المسؤولون أنهم يأخذون في الاعتبار احتمال أن يتخذ ترامب قرارًا مفاجئًا إذا توصل إلى أن الأهداف التي يسعى إليها قد تحققت.
كما نقل الموقع عن مصدر أمريكي قوله إن ترامب متحمس لمواصلة الحرب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع أخرى على الأقل قبل اتخاذ قرار بشأن المرحلة التالية.
تركيا تدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية "قبل أن ينهار لبنان"
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس إلى وقف القصف الإسرائيلي على لبنان "قبل أن ينهار".
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول إن "إسرائيل، التي تنتهج سياسات توسعية، تنقل حربها القذرة إلى لبنان... يجب أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية قبل أن تنهار الدولة اللبنانية".
فيدان: نقف ضد المخططات الانفصالية في إيران
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان:
- نلاحظ تعزيز المخططات الانفصالية في إيران
- نقف ضد المخططات الانفصالية في إيران ونرفض زرع الفتنة على خلفيات إثنية أو طائفية
وكالة مهر: كلمة مرتقبة للمرشد مجتبى خامنئي تتناول دور الشعب وواجباته ودور القوات المسلحة
أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، سيلقي كلمة مرتقبة تتناول دور الشعب وواجباته، إضافة إلى دور القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية وجبهة المقاومة ودول المنطقة.
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع إسرائيلية وأميركية في الإمارات والعراق
أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس استهداف مواقع إسرائيلية وأميركية في الإمارات والعراق والكويت.
وقال الحرس في بيان عبر موقعه "سباه نيوز" إنه "تمّ استهداف مكان تجمّع القوات الأميركية على شارع الشيخ زايد (دبي) وموقع القوات الأميركية في مطار أحمد الجابر (الكويت)".
وأضاف "تم استهداف مقر إقامة مشاة البحرية الأميركية في قاعدة الظفرة (الإمارات) والقواعد الأميركية المتنقلة في العراق، بالإضافة إلى معقل القتلة الصهاينة في تل أبيب".
وزير الطاقة الأمريكي: مضيق هرمز سيفتح من جديد وسنقضي على التهديدات الإيرانية
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن العمليات العسكرية الجارية قد تستمر لعدة أسابيع وليس لأشهر.
وأضاف رايت أن الهدف النهائي يتمثل في إنهاء قدرة إيران على تهديد جيرانها والممرات البحرية الحيوية.
وأشار إلى أنه لا يمكن تنفيذ مرافقة السفن الحربية حاليًا، لكنه أكد أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه، وأن الولايات المتحدة تعمل على إزالة التهديدات التي قد تعيق حركة الملاحة.
كما أوضح أن استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي قد يساعد في تخفيف الاضطرابات في سوق الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الأسواق الآسيوية تُعد الأكثر تأثرًا بالتطورات الحالية.
ارتفاع حصيلة القتلى في لبنان إلى 687 منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله
ارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 687 شخصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/مارس الحالي، بحسب ما أفادت الحكومة اللبنانية الخميس، في وقت هددت فيه إسرائيل بتوسيع عملياتها في البلاد.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص خلال إحاطة صحافية عقب اجتماع وزاري إن "عدد الشهداء بلغ 687، منهم 98 طفلا و52 سيدة".
مسؤول أمريكي: عبث إيران بمضيق هرمز يزيد تمسك ترامب بموقفه تجاههم
أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن عبث الإيرانيين بمضيق هرمز يجعل الرئيس أكثر تمسكا بموقفه تجاه إيران.
غارتان إسرائيليتان على بلدتي دبين وزبقين جنوب لبنان
الجبهة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال إسرائيل
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بلدات بالجليل الغربي شمالي إسرائيل بعد تسلل مسيرة من لبنان.
إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"التواطؤ" في الهجمات الأميركية والإسرائيلية عليها
غارتان إسرائيليتان على دورس وعين بورضاي شرقي لبنان
سموتريتش: حزب الله تلقى ضربة قوية في الحرب السابقة لكنه لم يهزم
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش:
- حزب الله تلقى ضربة قوية في الحرب السابقة لكنه لم يهزم
- سقوط النظام الإيراني سيسهل القضاء على حزب الله وحماس
- وقف إطلاق النار كان خطوة مؤقتة وكنا نعلم أننا سنعود للقتال ضد حزب الله لاحقا
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق ليل الأربعاء 200 صاروخ في "أكبر دفعة" منذ بداية الحرب
أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس إن حزب الله أطلق ليل الأربعاء نحو 200 صاروخ في "أكبر دفعة" يطلقها نحو الدولة العبرية منذ بداية الحرب.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني في مؤتمر صحافي "خلال الليلة الماضية، شن حزب الله بالتنسيق مع إيران هجوماأطلقت خلاله صواريخ وطائرات مسيرة على المدن والمجتمعات في جميع أنحاء إسرائيل، تقريبا نحو 200 صاروخ وحوالى 20 طائرة مسيرة، إضافة إلى الصواريخ البالستية التي كانت تطلق من إيران بالتزامن".
وأضاف شوشاني "كانت تلك أكبر دفعة يطلقها حزب الله منذ بدء الحرب"، مشيرا إلى أنه "كان لدينا دفاع جوي جيد واستجابة سريعة، ما أدى إلى وقوع إصابات معدودة، فقط ضربة أو اثنتان أو ثلاث مباشرة... وبعض المدنيين أصيبوا بجروح طفيفة".
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قيادي بالحرس الثوري في وحدة الصواريخ الباليستية لحزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على قيادي بالحرس الثوري من وحدة الصواريخ الباليستية التابعة لحزب الله في لبنان.
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
🔸أغار جيش الدفاع في وقت سابق هذا الأسبوع (الثلاثاء) وقضى على المدعو أبو ذر محمدي وهو قائد في الحرس الثوري الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله في… pic.twitter.com/vRw63QlPbL
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.
تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 12, 2026
The Ministry of Defense of State of Qatar announces that armed forces intercepted missile attack which targeted State of Qatar. pic.twitter.com/RsHsoMzySd
هآرتس: نحو 250 صاروخًا أطلقتها إيران خلال الحرب بينها صواريخ عنقودية
نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر قولها إن إيران أطلقت خلال الحرب نحو 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن نحو نصفها كان من النوع العنقودي.
وأضافت المصادر أن 11 صاروخًا عنقوديًا تمكنت من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي خلال هذه الحرب، مقارنةً بـ ثلاثة صواريخ فقط خلال حرب حزيران/يونيو الماضي.
كما أشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أخفقت قبل أيام في اعتراض صاروخ عنقودي، ما أدى إلى انفجاره فوق منطقة تل أبيب الكبرى.
القيادة المركزية الأمريكية: نقضي على قدرة إيران على تهديد قواتنا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تعمل على القضاء على قدرة إيران على تهديد القوات الأمريكية وشركائها الإقليميين.
الحرس الثوري يطلق الموجة 41 من عملية الوعد الصادق 4
أعلنت إيران تنفيذ الموجة الحادية والأربعين من عملية "الوعد الصادق 4"، مشيرة إلى أنها استهدفت مواقع في إسرائيل وأهدافًا أمريكية في المنطقة.
وقالت إن الهجوم تضمن إطلاق أكثر من عشرة صواريخ باليستية مزودة برؤوس حربية يتجاوز وزنها طنًا واحدًا، إضافة إلى صواريخ "فتاح" فرط الصوتية.
وأضافت أن عشرة صواريخ ثقيلة أُطلقت ضمن هذه الموجة، من بينها صواريخ خرمشهر وقدر وخيبر شكن، إلى جانب الصاروخ فرط الصوتي "فتاح".
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع
أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع للالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بلدة زرعيت الحدودية في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمع طالقان المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ غارة استهدفت مجمع طالقان المركزي المرتبط بتطوير الأسلحة النووية في إيران.
وأضاف الجيش أن مجمع طالقان استُخدم في تطوير مواد متفجرة ضمن ما يُعرف بمشروع "عماد".
انفجارات غرب طهران وتفعيل الدفاعات الجوية
قالت وسائل إعلام إيرانية إن دوي انفجارات سُمع في غرب العاصمة طهران، وإنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية.
الكرملين: التفاعل بين موسكو وواشنطن عامل مهم لاستقرار أسواق الطاقة
قال الكرملين إن التفاعل بين موسكو وواشنطن في أسواق الطاقة يُعد عاملا مهما في استقرار هذه الأسواق.
القوات المسلحة العراقية: استهداف المواقع دون تمييز محاولة لخلط الأوراق
القوات المسلحة العراقية:
- العدوان المتكرر واستهداف المواقع دون تمييز محاولة لخلط الأوراق وضرب السلم المجتمعي
- الاعتداءات على مواقع الحشد أسفرت عن وقوع شهداء أثناء تأدية الواجب ضمن مهام قواتنا
بلومبيرغ: الهند تجري محادثات مع إيران لتأمين مرور ناقلات نفط عبر مضيق هرمز
أفادت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر بأن الهند تجري محادثات مع إيران لتأمين مرور أكثر من 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز.
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم تسيطر الحكومة اللبنانية على حزب الله فسنسيطر على الأرض وسنفعل ذلك بأنفسنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان.
وأضاف كاتس أنه في حال لم تتمكن الحكومة اللبنانية من السيطرة على حزب الله، فإن إسرائيل قد تتخذ إجراءات ميدانية بنفسها.
شرطة لرستان: اعتقال عنصر مرتبط بالموساد في خرم آباد وضبط أدوات اتصالات
أعلنت شرطة محافظة لرستان الإيرانية اعتقال عنصر مرتبط بالاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" في مدينة خرم آباد، وضبط تجهيزات إلكترونية وأدوات اتصالات بحوزته.
رئيس البرلمان الإيراني: دماء الجنود الأمريكيين مسؤولية ترمب الشخصية
حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن أي اعتداء على الجزر الإيرانية سيؤدي إلى رد قوي من جانب طهران، مشيرًا إلى أن إيران قد تتخلى عن سياسة ضبط النفس في حال تعرضت تلك المناطق لهجوم.
وقال قاليباف إن القوات الإيرانية مستعدة للرد، مضيفًا أن أي مواجهة محتملة ستتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها، ومحمّلًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن تداعياتها.
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يقر بخطأ عدم تحذير سكان الشمال قبل هجمات حزب الله
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول بالجيش بأن القوات أخطأت بعدم تحذير سكان الشمال في وقت أبكر بشأن هجمات حزب الله مساء أمس.
إن بي سي عن مصادر: ترمب يخشى أن تشكل أسعار البنزين المرتفعة خطرا سياسيا عليه
إن بي سي عن مصادر:
- ترمب يخشى أن تنقلب الأسواق ضده وأسعار البنزين المرتفعة تشكل خطرا سياسيا عليه
- ترمب يبحث إجراءات قد تساعد في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار بما فيها تقييد الصادرات الأمريكية
- ترمب يبحث إلغاء بعض بنود قانون يلزم بنقل الوقود المحلي على متن سفن ترفع العلم الأمريكي
- البيت الأبيض يرى أن أمامه أسبوعين قبل تحول ارتفاع أسعار الوقود إلى أزمة سياسية حادة
الحرس الثوري: استهدفنا فجر اليوم ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني:
- استهدفنا فجر اليوم ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج لعدم امتثالها لتحذيرات قواتنا البحرية
- استهدفنا في مضيق هرمز ناقلة أمريكية ترفع علم جزر المارشال
- على جميع السفن أن تلتزم بقوانين العبور من مضيق هرمز التي أعلنتها إيران
تسعة قتلى على الأقلّ من فصيل موال لإيران في قصف على غرب العراق
قُتل ما لا يقلّ تسعة عناصر من فصيل عراقي مسلّح موال لإيران في قصف على غرب العراق قرب الحدود مع سوريا، بحسب ما أفاد مسؤولان أمنيان رفيعا المستوى وكالة فرانس برس الخميس.
وأُصيب ما لا يقلّ عن عشرة آخرين في القصف الذي استهدف مقرّا لحركة أنصار الله الأوفياء في قاعدة تابعة لهيئة الحشد الشعبي في مدينة القائم بمحافظة الأنبار، بحسب المسؤولَين العراقيَين.
وأشار أحدهما إلى أن "المقر دُمّر وفرق الإنقاذ استُهدفت هي أيضا لدى وصولها"، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى.
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة غارات جديدة على بنى تحتية للنظام في إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة غارات جديدة في إيران تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام.
وكالة فارس: اغتيال العميد إسماعيل دهقان في أراك
أفادت وكالة أنباء فارس بأن العميد إسماعيل دهقان، القيادي في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري، اغتيل قبل يومين في مدينة أراك.
مصدر إسرائيلي: واشنطن أبلغتنا أنه لا خطة لإنهاء الحرب على إيران الآن
القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي:
واشنطن أبلغتنا أنه لا خطة لإنهاء الحرب على إيران الآن
واشنطن تركز عسكريا الآن على مضيق هرمز والألغام البحرية والطاقة والنفط
الطاقة الدولية: حرب الشرق الأوسط تسبب أكبر اضطراب في سوق النفط العالمي
قالت وكالة الطاقة الدولية إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تسببت في أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمي.
وأضافت الوكالة أن استعادة إنتاج النفط والغاز المتوقف قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر قبل العودة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الأزمة.
تركيا تطمئن بشأن الحدود مع إيران وتعلن تفعيل منظومة "باتريوت" في ملاطيا
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه لا توجد أي أوضاع استثنائية على الحدود مع إيران، مؤكدة أن السلطات اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة التطورات في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" التابعة لألمانيا تم تفعيلها في ولاية ملاطيا ضمن الإجراءات الدفاعية القائمة.
كما شددت وزارة الدفاع التركية على أن قاعدة إنجرليك العسكرية هي قاعدة تركية.
المركز المشترك للمعلومات البحرية: 19 سفينة على الأقل تضررت بالحرب
أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن المركز المشترك للمعلومات البحرية بأن 19 سفينة على الأقل تضررت بالحرب، بينها 16 سفينة في الخليج والمناطق المحيطة به.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن للعدو بدء الحرب حينما يشاء والمطالبة بوقف إطلاق النار متى يشاء
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا يمكن لأي طرف أن يبدأ الحرب متى يشاء ثم يطالب بوقف إطلاق النار في الوقت الذي يريده.
وأضاف بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية مصمّمة على الرد بقوة، مؤكّدًا أنها مستعدة لإلحاق خسائر بالجهة التي وصفها بالعدو.
قوة دفاع البحرين: تصدينا لـ112 صاروخا و186 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أنها تصدت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 112 صاروخا و186 مسيرة.
تُعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين بفضلٍ من الله، ثم بيقظة رجالها مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، استهدفت مملكة البحرين.https://t.co/2MX7HhW7Av pic.twitter.com/Hvi1MVrLwu— قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) March 12, 2026
المكتب الإعلامي لدبي: تحطم طائرة مسيرة دون تسجيل إصابات
قال مكتب دبي الإعلامي إن السلطات تتعامل مع حادث بسيط ناجم عن تحطم طائرة مسيرة، ولم يتم تسجيل أي إصابات.
مطار الكويت الدولي يتعرض لهجوم بمسيرات دون وقوع إصابات
أعلن الطيران المدني الكويتي أن مطار الكويت الدولي تعرض لاستهداف من قبل مسيرات، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.
«الطيران المدني»: تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط— كونا KUNA (@kuna_ar) March 12, 2026
- تم التعامل مع الحادث وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولةhttps://t.co/QslhPqkggT#كونا #الكويت pic.twitter.com/OQ4RSNGyGu
المتحدث باسم الجيش الإيراني: الوصول للمواقع الحساسة في إسرائيل أصبح سهلا بعد تدميرنا الرادارات
صفارات الإنذار تدوي في البحرين
أعلنت الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.
تم إطلاق صافرة الإنذار ، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 12, 2026
وكالة تسنيم الإيرانية: مقتل مواطن وإصابة آخرين في هجوم إسرائيلي بالمسيرات على مدينة فرديس في محافظة البرز
مصدر إيراني: 7 مصابين في قصف جوي استهدف 6 وحدات إنتاجية بأراك
أفاد مصدر مسؤول في محافظة مركزي الإيرانية بأن 7 أشخاص أصيبوا في قصف جوي استهدف 6 وحدات إنتاجية في المنطقة الصناعية بمدينة أراك.
محافظ طهران: تضرر 12 مركزا طبيا على الأقل في طهران جراء العدوان
أفادت وكالة مهر الإيرانية، نقلا عن محافظ طهران محمد صادق معتمديان، بأن 12 مركزا طبيا على الأقل تضررت في العاصمة طهران بسبب ما وصفه بالعدوان الأمريكي الصهيوني.
روسيا تعود إلى قلب سوق الطاقة العالمي.. موسكو وواشنطن تبحثان دور النفط الروسي مع تجاوز الأسعار 100 دولار
قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف إنّه ناقش مع مسؤولين أميركيين أهمية النفط الروسي في استقرار سوق الطاقة العالمي، وذلك خلال اجتماع عُقد في ولاية فلوريدا.
وأوضح دميترييف في منشور عبر تطبيق "تلغرام" أن العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بدأت تدرك بشكل أكبر الدور الأساسي الذي يلعبه النفط والغاز الروسيان في استقرار الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن العقوبات المفروضة على روسيا أثبتت محدودية فعاليتها وتأثيرها السلبي.
وجاءت تصريحات دميترييف في وقت عادت فيه أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل خلال التداولات الليلية، في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو ما يزيد الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية.
رويترز: مؤشرات ستاندرد آند بورز تتراجع 0.46% وناسداك 0.43% وداوجونز 0.59% في جلسات ما قبل التداول
الجيش الإيراني: قصفنا في الساعات الماضية أهدافا بقاعدتي بالماخيم الجوية وعويدا ومقر الشاباك في الأراضي المحتلة
أعلن الجيش الإيراني أنه قصف في الساعات الماضية أهدافا في قاعدتي بالماخيم الجوية وعويدا، إضافة إلى مقر الشاباك في الأراضي المحتلة.
سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي
سُمع دوي انفجارات صباح الخميس في وسط دبي، بحسب ما أفاد صحافية في وكالة فرانس برس، في وقت تواصل إيران ضرب دول الخليج ردا على الضربات الإسرائيلية الأميركية على أراضيها.
وشوهدت سحب من الدخان فوق منطقة سكنية في العاصمة التجارية للإمارات في الدقائق التي أعقبت الانفجارات.
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: اعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه القدس ولا توجد إصابات
الكويت: خروج خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة نتيجة شظايا
قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت إن ستة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا خلال عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة.
وأضافت أن ذلك "تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد".
لكنها "أكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال تحت السيطرة".
حزب الله يستهدف مقر وحدة المهام البحرية الخاصة الإسرائيلية بحيفا
أعلن حزب الله الخميس، استهداف مقر وحدة المهام البحرية الخاصة الإسرائيلية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا فجر الخميس "مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة (الشييطت 13) في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المحتلة، بصلية من الصواريخ النوعية".
وذكر أن العملية تأتي "ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".
الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما صاروخيا على إسرائيل
أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ هجوما صاروخيا على إسرائيل.
الخارجية الصينية: الأمن والاستقرار في مضيق هرمز مصلحة دولية مشتركة
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الحفاظ على أمن واستقرار مضيق هرمز يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد صواريخ إيرانية تستهدف القدس وتل أبيب الكبرى
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد صواريخ أطلقت من إيران تستهدف منطقة القدس وتل أبيب الكبرى.
الجيش الإسرائيلي: تدمير مواقع ومستودعات لحزب الله جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في جنوب لبنان دمرت مواقع منصات إطلاق ومستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله.
الخارجية الصينية: الأمن والاستقرار في مضيق هرمز مصلحة دولية مشتركة
أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الحفاظ على أمن واستقرار مضيق هرمز يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.
إيطاليا تعلن هجوما على قاعدتها العسكرية في كردستان العراق
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن إيطاليا أعلنت تعرض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم، دون وقوع أي إصابات.
وزارة الصحة الإسرائيلية: 179 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة 4 منهم حالتهم متوسطة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 179 شخصًا نُقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم أربعة في حالة متوسطة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين في إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران بلغ 2745 شخصًا، مشيرةً إلى أن 85 منهم ما زالوا يتلقّون العلاج في المستشفيات.
الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب الشظايا
أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية أن 6 خطوط لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للمسيرات.
بيان رقم (9) من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة— وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) March 12, 2026
حول خروج عدد من الخطوط الهوائية #وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/TsUKnvIN8W
مصادر في تل أبيب: الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بـ18 موقعا جنوب لبنان
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي رفع عدد المواقع التي يحتلها في جنوب لبنان من 5 إلى 18 موقعًا.
وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مصادر، إلى أن "الولايات المتحدة ستعزز غاراتها على إيران وإسرائيل ستزيد قدراتها على الجبهة اللبنانية".
هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط من مقربين لنتنياهو لتعزيز وجود الجيش في لبنان
بنغلاديش تطلب موافقة الولايات المتحدة لشراء النفط الروسي
أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن بنغلاديش طلبت موافقة الولايات المتحدة للسماح لها بشراء النفط من روسيا في ظل ضغوط نقص الإمدادات.
رويترز: مصادر استخبارية أمريكية تؤكد تماسك القيادة الإيرانية
رويترز عن 3 مصادر استخبارية أمريكية:
- القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وليست معرضة لخطر الانهيار في وقت قريب
- النظام الإيراني لا يزال ممسكا بزمام السيطرة على الرأي العام
مصدر إيراني ينفي ما يروج بشأن السماح لناقلات هندية بالمرور عبر هرمز
نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني تأكيده أنه لا صحة لما يُتداول بشأن السماح لناقلات النفط التي ترفع علم الهند بالمرور عبر مضيق هرمز.
وكانت الوكالة قد نقلت، الخميس، عن مصدر هندي قوله إن إيران ستسمح لناقلات النفط التي ترفع علم الهند بالمرور عبر المضيق، الذي يُعدّ الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية.
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني
دعت البحرين سكانها إلى التزام منازلهم بعد هجوم استهدف خزانات وقود الخميس، في الوقت الذي تشن فيه إيران هجمات في الخليج.
ونشرت وزارة الداخلية البحرينية بيانًا على موقعها الإلكتروني جاء فيه أن "العدوان الإيراني السافر استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق"، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأهابت الوزارة بالمواطنين في ثلاثة أحياء في المحرق "ملازمة منازلهم وإغلاق النوافذ وفتحات التهوئه كإجراء احترازي ضد أي آثار محتملة للدخان المتصاعد من الحريق الذي تجري مكافحته حاليًا".
خام برنت يرتفع مجددًا فوق مئة دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 9% الخميس لتتجاوز مجددًا حاجز المئة دولار للبرميل، وذلك بعد أن طغت هجمات إيران الجديدة على البنى التحتية للطاقة في الشرق الأوسط على إعلان وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن كميات قياسية من المخزونات.
هيئة بحرية: مقذوف يصيب سفينة حاويات قبالة جبل علي في الإمارات
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إن مقذوفًا مجهولًا أصاب سفينة حاويات مما تسبب في اندلاع حريق صغير، على بعد 35 ميلًا بحريًا شمالي جبل علي في الإمارات.
وأضافت الهيئة في بيان لها: "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم ترد تقارير عن أي آثار بيئية حتى الآن".
السعودية تعلن عن إسقاط مسيرة أثناء محاولتها الاقتراب من حي للسفارات
أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها باتجاه منطقة تضم سفارات أجنبية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع على منصة إكس بعد تأكيده اعتراض السعودية لطائرة مسيّرة أخرى في شرق البلاد "تم إسقاط مسيرة معادية أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات".